Jean Van Lierde aura tout fait pour le volley namurois

Le monde du volley-ball namurois a appris avec tristesse et émotion le décès de l’un de ses fidèles serviteurs, Jean Van Lierde, survenu ce vendredi, à l’âge de 83 ans. Né à Gand, ce militaire de carrière venu s’installer à Namur s’était, comme il nous l’avait raconté fin 2020, attaché à ce sport via ses filles, qui évoluaient à RNV. Il aura porté différentes casquettes, d’arbitre à dirigeant, jusqu’aux instances provinciale et francophone (AIF, à l’époque). « Jean a tellement œuvré pour le volley en province de Namur et en Wallonie qu’il va nous manquer. C’était un véritable couteau suisse. Il a tout fait au sein de la province. Mais c’était un homme discret et il n’y a que la présidence qu’il n’a pas occupée. Jean était un caractère fort, qui pouvait être sévère, mais toujours juste », évoque, dans son hommage, Thierry Biron, président de l’ANCV. M.B.