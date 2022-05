L’heure du lifting à même pas cinquante ans. Dans le bâtiment, le poids des années peut plus rapidement se faire sentir. Surtout lorsque celui-ci se doit d’être optimal au regard de l’activité qui s’y déroule. C’est le cas du Centre les Perce-Neige, perché sur les hauteurs jamboises depuis 1974 et oeuvrant dans l’accompagnement de jeunes porteurs d’un handicap.

©EdA - Florent Marot

Un quartier général qui n’était, jusqu’à récemment, plus en phase avec l’exigence de l’encadrement prodigué. Et plus aux normes. "Il y avait des problèmes d’infiltrations, confirme la directrice générale du centre, Nathalie Ramon. Les locaux n’étaient plus adaptés." Mais c’est surtout la configuration du site qui pêchait, notamment par l’éclatement des services en divers endroits parfois éloignés l’un de l’autre. Une page qui est désormais tournée. L’association jouit désormais d’un bâtiment entièrement remis à neuf, fruit d’une rénovation qui a duré deux ans. Soit un peu plus que prévu en raison des contraintes sanitaires. "Le rez-de-chaussée est aujourd’hui exclusivement réservé aux enfants, explique la directrice. L’accès est facilité. "

L’aile historique du bâtiment, qui accueillait les bureaux, divers locaux destinés aux soins des enfants et une piscine, a été démoli. Elle a fait place à une nouvelle structure rehaussée d’un étage. Ce niveau supérieur est dédicacé au volet administratif de l’ASBL et au déploiement de la cafétéria. Un sous-sol accueille quant à lui du matériel stocké, des ateliers, des vestiaires et des infrastructures techniques.

Les espaces extérieurs ont eux aussi été repensés. "Les jardins sont plus grands avec un cheminement qui a été aménagé pour les personnes à mobilité réduite" , indique Nathalie Ramon. Agrandissement également pour le parking et ce, afin de faciliter la fluidité automobile dans et autour du site.

©EdA - Florent Marot

Flexibilité

Une partie du complexe a été conservée. Elle est en cours de réaménagement, elle aussi, toujours avec l’objectif de maximiser le travail d’accompagnement mené par la centaine de membres que compte le personnel de l’institution.

Une soixantaine d’enfants âgés entre 0 et 18 ans bénéficient des services résidentiels. "Ils viennent ici comme s’ils allaient à l’école" , poursuit la directrice. S’ajoutent encore vingt-cinq autres jeunes inscrits à qui il est proposé un encadrement scolaire dans l’enseignement traditionnel, principalement à Sainte-Marie, voisine directe des Perce-Neige.

©EdA - Florent Marot

Tout ce petit monde a eu fort à faire durant la période de chantier. Les bureaux ont été relocalisés dans des modules préfabriqués pour éviter les allers-retours intempestifs. Les séances de kiné se sont déroulées dans l’aile de plain-pied. Et s’il a fallu se serrer un peu, la population a traversé les travaux sans heurts.

Au final, soignants et résidents ont pris pleine possession de leurs nouveaux pénates. "Ils ont fait preuve d’une grande flexibilité" , souligne la directrice du centre. Une réappropriation des lieux optimale à deux ans du cinquantenaire de l’institution.

©EdA - Florent Marot

Pour faire un don: BE83 1325 3903 6115