Suite aux intempéries, on avait en effet été éliminés par tirage au sort. Cela fait partie du jeu, mais c’était frustrant. On va essayer de prendre notre revanche cette année. La Coupe est un des grands rendez-vous que nous cochons chaque saison à notre calendrier. On commence notre parcours ce samedi, face à une bonne équipe de D3. J’entends beaucoup de gens parler de gala, mais pour nous, c’est une lutte comme une autre, que nous aborderons avec le sérieux nécessaire et l’objectif de se qualifier.

La formule de l’épreuve a un peu changé. Qu’en pensez-vous?

Les équipes de N1 ne rentrent en lice qu’après les deux premiers tours. Je trouve cela malheureux, car cela laisse moins de chances aux formations de N2 et N3 de passer. D’autant que le quinze de handicap est supprimé, ce qui pouvait contribuer à générer quelques surprises. C’est dommage, car c’est toujours attrayant, de voir des clubs de divisions inférieures en finale. Cela apporte un vent de fraîcheur et plus de public. J’espère qu’ils ne seront pas trop pénalisés. Et que la phase finale ne ressemblera pas à un tournoi entre équipes de N1.

As-tu déjà eu l’occasion de jouer à Warnant?

Jamais en lutte officielle, mais deux fois en fin de saison, pour un jubilé et un grand prix de la Communauté française. C’est toujours un plaisir, d’évoluer dans le Namurois. Les occasions sont rares. J’entends que beaucoup d’amateurs de jeu de balle ont bloqué cette date du 21 mai dans leur agenda. Il devrait donc y avoir du monde.

Et as-tu déjà croisé l’un ou l’autre Warnantais sur un ballodrome? Ludo Talevski, peut-être?

J’ai joué avec lui à mes débuts, en pupilles. C’était sa dernière année dans cette catégorie et moi, je commençais. J’ai décroché mes premiers écussons avec lui, à l’Entente de la Dyle, dans la province du Brabant.

Comment expliquez-vous votre faux départ à Mont-Gauthier, en championnat?

Les Rochefortois méritaient leur victoire. Nous, il nous a manqué beaucoup de choses, dont un joueur important, Samuel Brassart. On a dû recomposer l’échiquier. Et peut-être a-t-on abordé ce duel en dilettantes. Suite à d’autres pépins physiques, on a encore dû changer en seconde armure et cela a moins bien tourné pour nous. On s’est remis en question, pour aligner trois succès contre de sérieux adversaires, qui nous ont posé des difficultés. On a ainsi pris les trois points contre Baasrode, mais cela ne reflétait pas la physionomie du match. On avait surtout mieux géré les moments importants. Ce fut aussi très disputé contre Acoz et Maubeuge. La saison sera longue et, pour l’instant, on ne voit pas émerger une équipe capable de tout écraser sur son passage. Thieulain a déjà été surpris aussi. Il faudra voir l’état de forme sur la longueur, surtout lors des play-off. Les supporters de football le savent bien: c’est là que cela se décide.

Tu as retrouvé un poste de frappe. C’est en dépannage ou à plus longs termes?

J’ai pris le relais de Ryan Sauvage, blessé, au grand milieu, lors du deuxième match. C’est un renouveau pour moi, car cela fait trois ans que je n’y ai plus évolué. Mais je suis toujours disponible pour soutenir et dépanner l’équipe, en cas de besoin. Quand Ryan sera prêt, il retrouvera sa place. Il prendra le temps de bien se soigner, pour ne pas hypothéquer le reste de sa saison. Après la première journée, tout le groupe a eu à cœur de réagir, pour montrer qu’il faudrait toujours compter sur Kerksken.