Province de Namur: ils se rejettent tous la balle pour le vol d'une trentaine de voitures

Non ce n’est pas moi, c’est lui. Et inversement. Voilà comment on pourrait résumer les deux heures de plaidoiries de cette affaire d’une trentaine de vols de voitures commis entre 2018 et 2020 dans la province de Namur et ailleurs. Sur la quinzaine de prévenus, la majorité est inquiétée pour vol et recel, d’autres pour faux et usage de faux, de rébellion et aussi de trafic de stupéfiants. Bref, il y en a pour tous les goûts dans cette histoire.