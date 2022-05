Taux de légionellose trop élevé: un mois après sa réouverture, la piscine de Jambes à nouveau fermée pour une période indéterminée

" Les gestionnaires de piscines vont prendre contact avec les établissements scolaires pour réaménager leur planning et leur trouver des plages horaires à Saint-Servais ", explique Régine Henrot, la cheffe du service des sports. " Les écoles auront la priorité toute la journée. De 17h à 18h30, ce sera tout public et ensuite, la piscine sera réservée pour les clubs sportifs. Des solutions seront aussi trouvées pour permettre aux étudiants en éducation physique de l’Henallux de présenter leurs examens. "

La Ville ajoute être bien consciente des répercussions désagréables de cette nouvelle fermeture inattendue pour l’ensemble des usagers et usagères mais ne peut en aucun cas prendre un risque avec la santé des nageurs et nageuses. " Il faut identifier le problème, provoquer un choc thermique et réaliser un nouveau prélèvement, dont le résultat n’est connu qu’après dix jours de culture , précise encore Régine Henrot. Elle ne pourra rouvrir au plus tôt que dans une quinzaine de jours."

La piscine de Saint-Servais reste ouverte aux horaires habituels. Plus d’informations sur www.namur.be/fr/annuaire/piscine-de-saint-servais