Namur: Franco Dragone et son rêve face aux jeunes, durant un temps de midi

Ce n’était pourtant pas gagné.Imaginez plus de trois cents étudiants, et une poignée d’adultes, massés dans l’auditoire Aula Maior de l’UNamur, durant près de deux heures et tout cela…sur le temps de midi. Pas simple. "Si ça continue comme ça, je m’en vais", peste une dame au premier rang. "C’est aussi une question de respect pour le conférencier", s’énervent ces cheveux gris, quelque peu agacés par le brouhaha ambiant.

Franco Dragone, 69ans, est mondialement connu pour ses spectacles à Las Vegas, Macao ou Wuhan.Mais le Louviérois doit étonnamment se (re)faire un nom auprès de la nouvelle génération. "J’en ai entendu parler par…ma grand-mère", situe Sonia, élève de troisième secondaire. "J’ai beaucoup aimé l’idée qu’il faut réaliser ses rêves, aussi dans son travail", continue Baptiste.

Lentement mais sûrement, la parole du créatif, qui a côtoyé Sting ou Céline Dion (des noms qui ne font plus vraiment rêver le jeune auditoire), trouve des oreilles plus attentives.Franco Dragone explique ainsi que sa formation artistique et le choix du théâtre ont dû aussi se faire dans le dos des parents qui "estimaient que ce n’était pas un métier sérieux". " Il a fallu que j’attende mes 47 ans pour que mon père me dise: “Je ne vais plus te dire quoi faire.”Il était venu voir ce que je faisais à New York…"

Ce besoin de reconnaissance doit aussi habiter pas mal de ces grands ados venus de Tamines, Jambes ou Namur.

Dragone ne leur a pas donné toutes les clés d’un succès assuré.Mais peut-être leur a-t-il donné l’envie de rêver un peu plus grand.