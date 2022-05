Les Solidarités: envol provisoire de la citadelle de Namur vers l’aérodrome de Temploux dès l’été 2023?

"On se réjouit de cette rénovation même si cela ne fait pas nos affaires dans l’immédiat", commente Denis Gerardy, organisateur de l’événement avec qui la Ville de Namur a pris langue afin que le festival soit relocalisé ailleurs en ville, le temps des grandes manœuvres. "Les Solidarités font désormais partie de l’ADN des Namurois. C’est un festival apprécié et familial. On ne pouvait pas se permettre de le voir déployer ses ailes ailleurs" , dit le bourgmestre Maxime Prévot (Les Engagés).

L’organisateur ne cache d’ailleurs pas avoir reçu des appels du pied de plusieurs communes rêvant de récupérer le festival. Il n’en sera rien. "On s’est engagé auprès de la Ville à rester à Namur. Et on s’est engagé à revenir à la citadelle, une fois que les travaux seront terminés. On espère que ceux-ci ne dureront pas plus longtemps que prévus" , explique Denis Gerardy. Maxime Prévot table sur trois ans.

Il restait à trouver un site susceptible d’accueillir les infrastructures et surtout en capacité de canaliser les 60000 spectateurs que draine l’événement. Il n’y en a forcément pas pléthore sur le territoire. "Dans l’état actuel des choses, l’alternative la plus crédible est le terrain de l’aérodrome de Temploux , indique le mayeur namurois. Pour autant que les baffles soient orientés vers l’autoroute et pas vers les habitations, p our limiter les nuisances."

L’aérodrome dispose de plusieurs autres atouts, comme sa proximité avec l’hôtel Ibis de Suarlée ainsi que sa connexion directe avec les grands axes. "Ce qui importe pour nous, c’est de générer le moins de nuisances possible et que l’emplacement soit raisonnable en termes de mobilité. Ça, c’est le point faible de la citadelle mais bon, le site est tellement exceptionnel…" , déclare l’organisateur.

D’autres pistes

Si Temploux est donc en bonne place pour héberger le festival dès 2023, rien n’est encore officiel à ce stade. D’autres pistes ont été étudiées dont notamment la possibilité de réquisitionner des terrains sur le zoning Écolys. "Le souci, c’est qu’ils n’ont pas l’équipement nécessaire pour permettre l’organisation d’un tel événement. Il n’y a ni l’eau, ni l’électricité, détaille Maxime Prévot. En plus, ces terrains sont censés accueillir de nouvelles constructions dans des délais relativement courts. Or, la solution doit être trouvée pour une durée de trois ans. "

Un troisième site serait toujours en lice pour décrocher la timbale. "On préfère garder cette option pour nous pour l’instant, par correction envers nos interlocuteurs" , confie Denis Gerardy.

Le nouveau cadre temporaire des Solidarités sera rendu officiel au terme de l’édition programmée à la citadelle, les 26, 27 et 28 août prochains.