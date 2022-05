Namur | Bitcoins : une escroquerie à 4 millions ?

L’enquête démarre sur base d’une dénonciation de la Cetif (Cellule de traitement des informations financières) en avril 2018, dans un dossier démarré en 2017. Autodidacte dans le bitcoin, le mari investit dans ce secteur avant de faire bénéficier des mêmes retombées positives à des proches. Ceux-ci signent un contrat leur garantissant un rendement de plus de 80%. Néanmoins, selon le Parquet, l’argent aurait davantage circulé dans les paris en ligne et sur les comptes privés.

Selon le Parquet, 45 contrats ont ainsi été signés, pour un montant total estimé à 4 millions. Néanmoins, comme le prévoit la convention, le prévenu n’apporte pas la preuve que les sommes confiées ont intégré les plateformes dédiées aux bitcoins.

Plus rien en 2020

" En mars 2019, il explique qu’il a les moyens de rembourser. Sur base d’un constat d’huissier, il s’avère que le compte de cryptomonnaie est suffisamment alimenté (à hauteur de 4,94 millions), un coffre contiendrait 250 bitcoins et une banque anglaise détiendrait 4 millions, " explique le substitut. En janvier 2020, tout est à sec. Et même le mot de passe pour accéder au coffre de bitcoins a été modifié.

Selon le Parquet, " on n’aurait plus investi dans la cryptomonnaie depuis mars 2018 ". Et encore, pas les 4 millions, mais seulement 360000 €. Par contre, des sommes exorbitantes ont été injectées dans des paris en ligne et au casino. Si la femme a toujours réfuté avoir participé, le Parquet estime qu’elle est co-auteur: "elle est co-gérante de la société et actionnaire. C’est elle qui a apporté la gestion de base.".

Pour le Parquet, on est clairement dans une pyramide de Ponzy (l’argent des derniers signataires sert à rembourser les premiers). Malgré l’absence d’antécédents judiciaires du couple, le Ministère public requiert une peine dissuasive de 2 ans pour l’époux et 1 an pour sa femme, pour ce qui s’apparente à un désastre pour les parties civiles. Elle ne s’oppose pas à un sursis probatoire. Une amende de 1000 € et 500 € ainsi qu’une interdiction professionnelle de 5 ans sont aussi demandées.

Quant à la société, le substitut demande 2000 € d’amende et la confiscation des biens.