Le stagiaire de l’agence immobilière ne s’était pas oublié

Aussi quand le locataire a voulu récupérer le montant, un peu plus de mille euros, à la fin du bail, il ne fut plus moyen de remettre la main sur cet argent.

Entre-temps, le stagiaire avait disparu sans plus donner trop de signe de vie.C’est finalement le gérant de l’agence immobilière qui a remboursé la garantie locative. Retrouvé, le stagiaire avait expliqué qu’il s’était payé lui-même pour les services rendus.Il se disait même prêt à rembourser, grand seigneur. Mais personne n’a rien vu venir.

Les faits sont anciens et le parquet ne veut pas non plus s’acharner.C’est une peine d’un mois de prison mais aussi une amende de 3200 € qui sont requises.Sans beaucoup de garantie de voir cet argent un jour versé sur le bon compte.Le stagiaire faisait en effet défaut, ce lundi à l’audience.