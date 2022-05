The Circus we are à Namur: au cirque, tout l’art d’être saltimbanque

À lire aussi | Monster Parade par David Lambois, l’âme d’enfant des bêtes de foire plus merveilleuses que monstrueuses

Le Delta suggère ces arts forains en version contemporaine, par des œuvres lumineuses et sonores, déjantées, toutes reflets d’un univers pluriel et nomade, aux personnages burlesques et masqués, aux décors et costumes chatoyants, tous très inspirants aux peintres et aux écrivains.

Félicien Rops, qui étouffe dans le religieusement correct de la bourgeoisie bien pensante, s’évadera au cirque. Ces marginaux aux traits figés, fardés et poudrés, que leur âme en devient invisible, et qu’il affectionne pour leur audace à se travestir au mépris des conventions, ouvriront dans sa vie des parenthèses enchantées.

"Il a une tendresse pour le cirque, explique la conservatrice du musée Rops, Véronique Carpiaux. Mais il privilégie ses coulisses aux fastes de la scène."

Pour échapper aux valeurs bourgeoises. Rops se rêve en saltimbanque, lui l’enfant unique d’une famille de commerçants nantis. Ces gens du voyage le fascinent littéralement, à leur façon de colporter des spectacles de place en place, et d’amuser la galerie de leurs numéros.

Félicien Rops, «L’Entracte de Minerve». Série des Cent légers croquis, 1878-1881, ©musée Rops

Le cirque, c’est l’émerveillement qui fait halte dans la ville, écrit Joanna De Vos, commissaire de l’exposition. Le cirque attire comme un aimant.

Sa vie sédentaire, Félicien Rops la voit comme un carcan. Il écrit: "J’ai remarqué que plus onvivait en dehors des règles de la vie en société, plus on se rapprochait des côtés vrais de l’humanité et plus on avait la chance d’être heureux" ,professe-t-il.

À l’époque, celui qui étouffe au château de Thozée, et qui conseille à ses amis, plutôt que tailler les rosiers qui donnent trois roses, de laisser faire la bonne nature qui pourrait leur en donner cent, idéalise ces troupes de comédiens nomades.

Derrière le rideau

C’est donc à Paris que Félicien Rops se frotte à ces foires multicolores encerclées de roulottes. Où les gens s’esclaffent grassement ou se nourrissent de difformités humaines. En 1887, se promenant à la gare de Neuilly, il croque une comédienne de rue, femme de chair et d’émotion cassant les codes de bonne conduite féminine en vigueur. Félicien Rops saisit aussi une certaine Elisa Guël, une haltérophile s’entraînant pour ses exercices de force, mais sans maillot.

Le musée Rops présente d’autres tableaux, comme La Fête foraine , d’Henri Scholten Jacobus (1824-1907), ou encore "Derrière le rideau" , de Ludwig Knaus (1829-1910), et bien d’autres, qui dépeignent le cadre de vie de ces errants dont les habitations roulantes, tous les soirs, se défont de leurs chevaux et forment un camp d’ombres noires éclairé à la bougie.

L’exposition s’attarde sur les conditions de vie de ces artistes de rue et sur les animaux qui les accompagnent.

Des extraits de romans ponctuent la présentation de ces œuvres du XIXe. Comme Baudelaire, dans le Spleen de Paris, décrivant, en 1879, ce pauvre saltimbanque, voûté, caduc, décrépit, "comme si, honteux, il s’était exilé lui-même de toutes ces splendeurs. Une ruine d’homme , décrit le poète […] dont deux bouts de chandelles, coulants et fumants, éclairaient trop bien la détresse. Il ne riait pas le misérable! Il ne pleurait pas! […] Il était muet et immobile. Il avait renoncé et abdiqué. Sa destinée était faite."