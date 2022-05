Derrière le rideau, The Circus we are continue en mode freak dans l’un des espaces d’exposition des Bateliers (rue Joseph Saintraint, 7). " Le plus beau musée de Namur! Il est dans son jus, on a l’impression que ses habitants antiques vont surgir au coin. " Dans son musée de cœur, le peintre-sculpteur-bricoleur, à ses heures, David Lambois voit la fin de sa malédiction, en ce vendredi 13 qui inaugure sa foire aux monstres.

" Il y a 2 ans, pour Chambres avec vues, j’avais tout installé dans une autre salle. Mais le Covid a joué les trouble-fête. Tout est resté en l’état pendant 3 mois, sans visiteur mais en espérant que ça pourrait redémarrer. Puis, dans une drôle d’ambiance, j’avais dû me résoudre à tout démonter. " De quoi mettre un coup au moral et à la production de ce Wépionnais qui aime ramener de drôles de fraises. Entre classiques (l’homme de fer d’Oz, Jack L’éventreur, un King Kong qui a hérité son pelage d’une capuche d’un manteau d’enfant inusité) et créations personnellescomme cette mascotte, ce crâne-pieuvre avec son porte-cigarette et son haut-de-forme. Ici, Jules Verne et Méliès, Star Wars et la Hammer se mêlent.

Suivez le lapin blanc, lui aussi un peu plus lugubre, pour trouver Le petit théâtre de l’étrange , entre jongleurs, lanceurs de couteaux, marionnettistes, montagnes russes et train hanté. " Les monstres, je suis tombé dedans parce que mon grand-père me racontait des histoires avec des dragons, des vampires. Puis, il y a eu les films d’horreur des années 80. Ma compagne, elle, en est moins amatrice! " David n’a jamais eu peur des personnalités fantastiques, il les veut d’ailleurs enfant, gentillet, naïf.

Son monde tentaculaire – d’ailleurs, des bras de pieuvres sont souvent intégrés dans ses œuvres –, l’artiste l’élève entre peintures et dioramas, avec de temps à autre des allers-retours entre les deux facettes. " La peinture me permet de plus fouiller. Comme je suis peu patient, je ne peux pas attendre qu’une huile sèche pendant trois jours, donc j’ai jeté mon dévolu sur l’acrylique… ce qui ne m’empêche quand même pas d’utiliser parfois un sèche-cheveux pour aller plus vite. J’aime travailler le contraste, l’ombre et la lumière. Quand je travaille en 3D, j’ai moins la possibilité de travailler sur les effets de lumière. "

Seconde vie

Mais David adore mettre en scène, inclure des petites loupiotes et miniaturiser ses petits morceaux de mondes aussi monstrueux que merveilleux. Sans oublier de récupérer des technologies bien humaines: de la frigolite ultralégère pour donner l’impression que des moustiques survolent la ville du "roi singe", des boîtes à musique ou encore le fond d’un micro-ondes et son moteur pour faire fonctionner un vrai carrousel horrifique.

" Dans le futur, j’aimerais réaliser ma mascotte grandeur nature sur un fauteuil Chesterfield. Cela amène d’autres défis: comment garder l’ensemble lisse? " Puis, s’il ne manque souvent qu’un souffle de vie à ces saynètes pour s’animer; dans un coin de sa tête, David garde l’idée d’aller plus loin, de devenir un véritable Frankenstein namurois. " L’univers des automates m’attire, mais c’est, là aussi, un autre challenge. "

Comme dans un cabinet de curiosités, cet autre Tim Burton aime placer ses plus petites créations sous cloches, chinées ou neuves. Avec comme gageures non seulement de tout mettre à l’échelle mais aussi d’éviter que la poussière ne s’invite sur le verre protecteur. David ne pousse pas le réalisme jusqu’à laisser les toiles d’araignées et préfère donner à ses "enfants" leur aspect vieillot par les teintes qu’il emploie. " Ma patte? J’aime travailler les couleurs et la patine, le camaieu. Amener une idée de rouille… " Et d’immortalité, à la fois.

Expo-vente à voir jusqu’au 3 juillet, du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 13h à 18h. Entrée gratuite