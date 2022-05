Namur : des chansons, des mets et des vins français pour un cabaret au Cinex

Le 21 mai, le Cinex sera plongé dans une atmosphère méridionale à l’occasion du show musical Aimer, Boire et Chanter . Au menu, une pléiade de textes interprétés par des artistes du sud de la France, en hommage à la vigne et à la chanson française. Sans oublier une dégustation de vins concoctée par le vigneron Grégory Bobbato, du Domaine de Saux-Neuf, à Fleurance (région Occitanie). Mis en scène par l’acteur et chanteur Philippe Candelon, le spectacle sera aussi accompagné d’un repas et d’une tombola au profit des pionniers de Salzinnes, organisateurs des festivités.