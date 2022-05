Deux mois après le succès de cette première édition, l'initiatrice du projet a voulu remettre le couvert en province de Namur, du 1er au 15 mai. Cette fois, ce sont plus de 180 praticiens qui ont répondu à l'appel. Leur rôle? Recevoir chez eux toute personne intéressée par leur(s) service(s). Des formules d'activités spécialement conçues pour le parcours sont alors proposées aux visiteurs.

Parmi ces professionnels, on retrouve des massothérapeutes, des réflexologues, des spécialistes du yoga, des coaches bien-être, des thérapeutes en soins énergétiques, des psychologues, des naturopathes ou encore des kinésiologues. Autant de services qui répondent à un large panel de besoins, pour toutes les tranches d'âge.

Ces praticiens exercent majoritairement à Namur, mais sont aussi présents du côté de Gembloux, La Bruyère, Fernelmont, Jemeppe-sur-Sambre, Sambreville, Mettet, Philippeville, Profondeville, Dinant, Doische, Beauraing, Ciney et Hastière.

" Plusieurs associations et divers groupes Facebook m'ont aidée à les contacter , explique l'organisatrice Sandrine Thiebauld. Je les ai ensuite invités à s'inscrire sur une plateforme web, pour un coût de 29 euros hors TVA ." Sur le site www.parcoursbienetre.be , se trouve toute la liste des participants, avec les informations pratiques: le type d'activité, le lieu, les horaires et les contacts pour prendre rendez-vous. " Pour ma part, je ne joue pas l'intermédiaire entre les professionnels et le public. Le site sert à ça. Mon rôle est uniquement de promouvoir la plateforme, qui permet à tout un chacun de cultiver des ressources à proximité de chez soi. Ces ressources sont destinées aux personnes qui souhaitent simplement se faire plaisir ou aux gens qui éprouveraient des problèmes de santé et qui auraient besoin de moments de bien-être, entre leurs différents traitements ." C’est d'ailleurs pour cette raison que Sandrine a imaginé un tel concept. " Mon petit frère est décédé d'un cancer du pancréas. Quand il rentrait de ses séances de chimio, il adorait se faire masser. Son expérience m'a inspirée ."

Quatre autres parcours

Aujourd'hui, Sandrine Thiebauld est organisatrice d'événements spécialisés dans le bien-être. " À la base, je ne suis pas du tout dans le milieu. Mais ma mère est sophrologue et mon père est médecin, donc j'ai toujours baigné là-dedans ."

Ces prochains mois, quatre autres parcours seront organisés. Rendez-vous du 1er au 15 juin à Bruxelles, à la rentrée de septembre du côté de Liège, la première quinzaine d'octobre en province du Luxembourg et la première quinzaine de novembre dans le Hainaut.

Au total, Sandrine Thiebauld est parvenue à réunir autour d'elle et de son projet 700 acteurs du bien-être en Wallonie et à Bruxelles.