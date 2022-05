Namur: incarcéré par erreur pendant 19 heures

Le prévenu, qui n’a pu se rendre au tribunal pour diverses raisons, s’oppose au jugement. Il est alors renvoyé devant le même juge pour une seconde audience, à une date ultérieure. Il s’explique et écope, le 1er avril, d’un sursis de trois ans en ce qui concerne la durée de l’incarcération. Il ne file pas en prison mais n’a pas intérêt à se faire connaître de la justice pour le même genre de fait dans les trois années.

Début avril donc, François reprend le cours de sa vie avec, évidemment, cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais, surprise mardi, des policiers frappent à sa porte aux alentours de 17h. "Il est embarqué manu militari par les forces de l’ordre, commente son avocat, Me David Poelart . Il n’a même pas pu avertir sa femme qui était partie."

L’homme est conduit à la prison de Namur. La famille contacte son avocat dans la foulée. "Je me rends en vitesse à la prison de Namur. Pour moi, il est incarcéré pour d’autres faits bien plus graves que ceux jugés en octobre puis en avril. Ce dossier était clos." Me Poelaert rencontre son client et découvre que son incarcération résulte bien du jugement prononcé le 28 octobre 2021. "Les policiers ont exécuté une ordonnance qui avait été signée par le service d’exécution des peines sans prendre en compte le deuxième jugement, tombé au mois d’avril, qui condamnait mon client à un sursis de trois ans. Ce qui est fou, c’est que la seconde décision prise par le juge figure au dossier."

«Inhumanité glaçante»

Face à cet imbroglio, MePoelaert tente de sortir son client de prison. "Mais en soirée, à la prison de Namur, tout est fermé sauf l’accueil. Personne ne pouvait m’aider." Il lui reste un dernier recours: téléphoner au magistrat de garde au parquet de Namur aux alentours de 20h30. "C’est la première fois que je le faisais, en 23 ans de carrière." Il s’en souviendra… "La magistrate me répond que ce n’est pas une heure pour la déranger pour ça. Que son rôle ce n’est pas de libérer les gens mais de les emprisonner.Son seul tracas, c’était de savoir comment j’avais obtenu son numéro, pas de trouver une solution pour libérer mon client. Quelle inhumanité glaçante alors qu’elle aurait pu tout de suite rectifier le tir."

François a donc passé la nuit en prison. À la première heure, mercredi, son avocat a pris contact avec le parquet. "Mon client a été relâché à 12h. Le parquet m’a envoyé, par courrier électronique, le retrait de l’exécution de la peine à 12h34. Aucune excuse, aucune explication rien, alors qu’il est resté près de 20 heures en prison."

Pour Me Poelaert, l’erreur s’explique par un manque de communication entre le service d’exécution des peines et les forces de l’ordre. "Comme je l’ai indiqué, le nouveau jugement figure au dossier de mon client. Mais si personne ne communique ce changement aux policiers, ils ne peuvent pas savoir que mon client ne doit pas être emprisonné!"

L’avocat déplore également la réaction de la magistrate au téléphone. "Cette histoire aurait pu être clôturée à 20h30. Au lieu de ça, la magistrate m’a envoyé sur les roses. Je me demande également où sont les priorités du parquet. Il n’y avait aucune urgence de mettre mon client derrière les barreaux pour avoir roulé sans permis. Je vois des gens bien plus dangereux pour la société, dont je m’occupe, qui sont en liberté parce que le jugement n’a pas été rapidement exécuté. Il y a, à ce niveau, des questions à se poser."

François sollicitera des dommages et intérêts pour les heures passées en cellule. "Ce genre d’expérience peut laisser des séquelles pour l’individu et pour la famille , ajoute Me Poelaert. Ce que je souhaite également, c’est qu’il y ait davantage de communication entre le service d’exécution des peines et les forces de l’ordre."