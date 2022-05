Namur: goal, goal, goal, avec Mehdi Bayat à Reumonjoie

C’est sous cette seconde casquette que cet homme d’affaires franco-iranien a consacré deux heures de son agenda chargé à rallier les hauteurs de Malonne et à rencontrer des enfants.

Par quel tour de magie cet homme important est-il venu se perdre à Malonne, sur un terrain de foot ayant fait l’objet de travaux pour le protéger du passage ravageur de sangliers et des assauts de l’eau le rendant marécageux?

À l’initiative de cette séquence improbable, on ne s’étonne pas vraiment de rencontrer un fervent supporter du Sporting de Charleroi, Florent Marcelle, éducateur. "J’ai rencontré le directeur commercial du Sporting, Walter Chardon, en vue d’avoir des places, de visiter le stade, etc., et il s’est dit prêt à aller plus loin." Le ballon est bien passé entre les deux hommes, avec l’accord de l’arbitre, le directeur du SRJ, Philippe Jeanmart.

Aller plus loin? Comme offrir des vareuses et des ballons, et venir les apporter en personne.

Sur les six goals disposés autour du terrain, ce mercredi après-midi, les ballons volent plus haut que d’habitude, ça shoote et ça dribble dans tous les sens. Même Mehdi Bayat mouille un peu son costume et se mêle à la joie de ces jeunes qui souffrent de problèmes de comportement ou de difficultés d’apprentissage.

Le service résidentiel jeunes est à distinguer de l’institut Reumonjoie. Il accueille plus ou moins 140 enfants et adolescents répartis en 13 pavillons de vie.

C’est le pavillon numéro 9 qui est au centre du jeu. Sa responsable en chef, Julie Jaumain, avec l’appui de ses seconds, François Gennart et Coraline Lena, ont monté ce projet médiatique en deux mois de temps à peine, mais, confie-t-elle, "on ne s’attendait vraiment pas à recevoir la visite de M. Bayat" . La surprise est énorme.

Elle poursuit: "Dans un milieu comme le nôtre, le football est un sport hyper-accessible, qui aide nos jeunes pensionnaires à s’occuper, à se dépenser physiquement.Il leur inculque aussi l’esprit d’équipe, la nécessité de respecter des règles."

Aucun penalty sifflé. Tout le monde a plus ou moins marqué. Le service résidentiel jeunes est sorti champion de cette après-midi footballistique décalée et solidaire.