La Fabrique du changement à Namur : une journée pour repenser le management

Néanmoins, repenser les pratiques managériales est possible. Les organisateurs de la Fabrique du changement en sont convaincus. La seconde édition namuroise de cet événement dédié à la transformation et l’innovation managériale est programmée le 2 juin prochain. Entre 200 à 250 personnes les chefs d’entreprise, managers, responsables RH et communicants issus de TPE, PME, grands groupes, associations, collectivités, sont attendus à la Bourse. L’expérience se veut immersive, bonne enfant et surtout concrète.

À la Fabrique du changement, on partage et on met en pratique. " L’objectif, c’est que les participants ressortent avec des outils et des techniques directement applicables" , explique Laurence Seghin, l’une des organisatrices. "Le changement peut s’appréhender de nombreuses manières différentes. Il n’y pas nécessairement besoin de passer par de grandes transformations. Chacun peut aider l’entreprise à faire des petits, des moyens ou des grands pas…" , ajoute Lætitia Gérard.

Les enjeux liés à ces changements sont multiples: comment remettre du sens et du bon sens dans les organisations?; comment remettre du sens et du bon sens dans les organisations?; comment libérer les énergies et les innovations?; comment favoriser le bien-être des salariés et des dirigeants?; comment réconcilier les performances économiques et sociales? Tous seront abordés au travers de trois conférences et d’ateliers thématiques animés par 27 intervenants. Les participants n’auront qu’à piocher le jour même dans ce vaste éventail.

Tarifs: 285 € pour un billet standard; 225 € pour les particuliers, start-up & indépendants. Réductions possibles en cas d’inscriptions multiples https ://www.lafabriqueduchangement.events/namur/.