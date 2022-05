«Back in Namur»: une journée pour fêter AC/DC sur le roc de la citadelle, le 24 juin

Quarante ans plus tard, une poignée de fans ont entrepris les démarches pour rebaptiser la placette située en face de Namur Expo, à Salzinnes, en souvenir de ce concert mythique. L’Esplanade AC/DC, nom retenu par le conseil communal de Namur, disposera également d’un totem explicatif évoquant l’événement et peut-être même d’une statue. Une autre célébration mettant l’ancrage namurois du groupe, à connotation musicale cette fois, est en préparation.

Le vendredi 24juin, une journée de concerts baptisée "Back in Namur" sera quasi entièrement dédiée à l’héritage d’AC/DC. Rendez-vous est donné au théâtre de Verdure. "Nous allons profiter des infrastructures du Verdur festival qui se déroulera le lendemain", explique Michel Degueldre, organisateur des deux événements, qui, insiste-t-il, sont à dissocier. En effet, si l’accès au festival du samedi est entièrement gratuit, la journée d’hommage à AC/DC sera payante (25 € en prévente).

Un membre du groupe au programme

Côté programmation, les organisateurs sont fiers de pouvoir bénéficier de la présence de l’un des membres du groupe en la personne de Chris Slade, qui a tenu les baguettes pour AC/DCentre 1989 et 1994 et lors de leur dernière tournée mondiale en date (2015-2016). Le batteur alternera des titres de son répertoire solo ainsi que quelques morceaux issus de sa collaboration avec le célèbre combo. "Il a demandé que les autres artistes présents n’interprètent pas “Thunderstruck”. Il se le réserve", précise Michel Degueldre.

Au vu du nombre de hits que comptent AC/DC, les "cover bands" programmés sauront à coup sûr adapter leur setlist. High Voltage, réplique belge de la bande à Angus Young, et Back: N: Black, une formation entièrement féminine, connaissent le répertoire des Australiens sur le bout des doigts. Ils seront à l’affiche le 24 juin à Namur. "On aura aussi Dr Voy, qui sont originaires de La Louvière. Cela fera une pause dans une journée 100% AC/DC" , dit Michel Degueldre. Une deuxième scène située au pied de l’enceinte du château de Namur, accueillera Ugly Kid Joe, groupe phare de la scène rock et métal des années 90 (lire ci-contre).

D’autres monuments célébrés à l’avenir?

Outre la musique, une multitude de stands faisant la part belle à AC/DC seront aménagés sur le site. "Il y aura des disques, des t-shirts, des goodies, etc." détaille l’organisateur. Si l’événement fonctionne, il pourrait revenir dans le futur et explorer la carrière d’autres monuments de la musique. "Le rêve serait d’installer le vendredi, veille du Verdur, comme une journée d’hommage à un groupe mythique comme Queen, les Rolling Stones, etc." , envisage déjà Michel Degueldre. Toujours pour ceux qui s’apprêtent à "rocker".

PAF: 25 € en prévente, 27,50 sur place. Ouverture des portes à 14h. Infos et réservations: www.backinnamur.be