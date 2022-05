Namur: The Flow animera les bords de Meuse cet été avec une diversité d’activités

La Ville a ainsi vu dans la Darse de l’ancienne caserne du Génie, à Jambes, un potentiel grâce à sa situation idéale, en bord de Meuse et face à l’île Vast’y-Frotte. Plusieurs activités sportives, principalement nautiques, mais aussi touristiques et culturelles seront ainsi proposées cet été. Le concept, baptisé The Flow, sera géré par l’ASBL Belle Île de Namur.

Parmi celles-ci, du stand up paddle en pratique individuelle ou collective, en collaboration avec le club namurois de stand up paddle. Les amateurs pourront notamment jouer au "Paddle Polo", surfer sur la "Big Mama" à huit sur une seule planche, découvrir le "Paddle Yoga", participer à des "Aubes Sauvages" en profitant de la Meuse au lever du soleil ou dans la brume du dimanche matin ou encore s’essayer à l’activité sensationnelle du "Blop Jump".

Les pieds dans le sable, le public pourra profiter de deux terrains de beach-volley, deux terrains de pétanque et d’autres activités telles que frisbee, badminton, mini-foot et trampoline (flottant ou terrestre). Trois pédalos et un vélo flottant compléteront le panel pour la première fois.

Bien-être au bord de l’eau

Pour privilégier la détente et l’enrichissement de l’esprit, des activités dédiées à différentes formes et expressions d’art seront proposées par l’ASBL comme des ateliers de cuisine ou de peinture.

L’agenda, qui sera affiné au fil du temps, comportera également des concerts d’artistes belges et locaux et des expos.

Une réflexion sur la thématique du bien-être au bord de l’eau est intégrée au projet: "The Flow Garden". Un espace sera consacré à la nature et à la détente avec des cours de yoga, de méditation et une cabine pour des massages par des professionnels. Il sera aussi possible de prendre part à des croisières gourmandes, sur le bateau Le Majestic. En collaboration avec La Tavola, un espace restauration proposera une carte simple, généreuse, locale et agrémentée de bières de la Province.

En période scolaire et durant les jours blancs, The Flow School proposera des journées d’animations spéciales pour les écoles et The Flow Academy proposera des ateliers et stages en juillet et août pour les 13-17 ans. Le public est attendu dès le 15 mai pour un premier happy sunday.

Agenda et infos: page Facebook The Flow by Charlie’s Club. En mai, le site sera ouvert les mercredis, week-ends et jours fériés; en juin et septembre, du mercredi au dimanche; en juillet-août, chaque jour dès 10h.