Namur: La Banque expose avant d'exploser !

Avec l’aide de la Ville de Namur, l’ASBL a développé son réseau pour faire de l’ancienne agence Fortis un écrin de culture urbaine en centre-ville. Et ce, malgré la crise sanitaire. Sous l’égide du CRC, La Banque – Coffre à Culture a vu défiler des concerts, ateliers artistiques, festivals de jeu, festival de musique, etc. "Nous n’organisons pas tous ces événements nous-mêmes, notre rôle c’est plutôt la gestion et l’animation du lieu pour que d’autres puissent le faire vivre" précise Julien Gaspart, chargé de projet au CRC.

Pour quitter La Banque en grande pompe, l’association namuroise a invité une trentaine d’artistes à remodeler durant deux mois l’intérieur de l’ancienne agence bancaire. Les guichets et bureaux ont été découpés en alcôves où chaque artiste peut s’exprimer librement.

Un seul thème, des plus larges: s’inscrire dans la tradition de l’art brut. Soit, ce courant composé d’artistes pluriels et divers qui n’ont en commun que leur marginalité et leur parcours hors des institutions artistiques. Les moyens d’expression, du graffiti au tissage géant, transforment La Banque en une galerie de découvertes. Toutes les œuvres sont éphémères et disparaîtront en même temps que les murs qui les soutiennent.

Elles seront donc terminées et visible pour le 21 et 22 mai et l’événement Bruut, la banque exp(l)ose. Ce sera le dernier événement de l’histoire de La Banque – Coffre à Culture avant la remise des clés dans les mains du promoteur, Diversis. Il s’agit d’un moment de clôture et de bilan, le temps d’un week-end, avec quelques concerts, animations et DJ set.

Ce n’est pas la première fois que le Comptoir des Ressources Créatives anime un bâtiment en transition. Par le passé, ils ont géré la crèche des P’tits Pouyons place Maurice Servais, détruite pour faire place à la station de départ du téléphérique.

Bruut, la Banque exp (l)ose, sa 21, de 10h à 2h et Di 22 mai de 11h à 18h.