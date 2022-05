Un Namurois régisseur du Domaine royal de Laeken: «Le travail, ici, c’est toute l’année»

"Le public peut encore visiter les serres de Laeken ce week-end, comme depuis 3 semaines, nous explique-t-il. Mais le travail ne se limite pas à ces trois semaines, ni aux serres. Le travail, ici, c’est toute l’année."

Jean-Yves André, Namurois, régisseur du Domaine royal de Laeken. ©© Jacques Duchateau

"Mon travail est essentiellement administratif. Je dois tout prévoir, en fonction de la météo, du matériel et du travail à faire, de façon à ce que tout le personnel présent sur le site puisse travailler dans les meilleures conditions possibles."

Et en effet, si les serres s’étendent sur 1,5 ha, le domaine en couvre 186. "Les serres occupent une quinzaine de personnes. Le reste du parc, c’est 186 ha, pour 23 jardiniers à temps plein." De l’entretien précis et minutieux, près du château, mais aussi une gestion plus forestière, dans le fond du parc. En tout, 57 personnes travaillent sous sa responsabilité.

Et c’est là que Jean-Yves peut faire valoir la richesse de son expérience.Né à Kigali, il est revenu en Belgique, pour suivre des études en agronomie (eaux et forêts) à Gembloux. Après une première expérience au Domaine royal de Ciergnon, il est parti bourlinguer au Moyen-Orient: Oman etAbou Dabi, dans l’industrie. Il a également travaillé pour la Région wallonne (Natura2000, gestion forestière). Et depuis 5 ans, il œuvre auDomaine de Laeken.

Ses connaissances en agronomie, en industrie et en construction, ainsi que sa maîtrise parfaite des deux langues, lui ont permis de briguer le poste de régisseur.

Des fleurs aux bâtiments

Le tout n’est pas de gérer les fleurs et plantations, il faut aussi pouvoir gérer le bâti. "Je ne suis pas architecte, ni ingénieur civil, mais nous devons pouvoir intervenir sur des structures comme la tonnelle en bois ici ." Il en a réalisé le plan, le schéma d’implantation et en a supervisé les travaux. Il faut aussi intervenir sur le patrimoine bâti du domaine, pour l’entretien et d’éventuelles rénovations. "Il faut que l’on puisse établir le cahier des charges en fonction des travaux à faire et pouvoir faire les meilleurs choix techniques qui s’imposent pour la préservation du patrimoine." Les serres de Laeken, c’est un patrimoine exceptionnel pour lequel lui et son équipe sont aux petits soins.

Jean-Yves André, a dessiné les plans et l’implantation de la tonnelle en bois, en contrebas du château. ©© Jacques Duchateau

Les azalées de l’an prochain

Les équipes qui travaillent dans les serres sont actives depuis 3-4 semaines pour préparer l’ouverture de l’année prochaine. "On est en train de prendre les boutures, de récolter les graines des fleurs à semer. Certaines boutures ne seront prêtes que dans 2 ou 3 ans. Il faut donc anticiper."

Une des serres préférées du public, c’est la serre aux azalées.Et pourtant, en dehors de ces trois semaines de visite, elle est quasi vide. "Le décor de la serre des azalées est éphémère. Il est posé là pour les trois semaines des visites. Elles sont disposées en fonction des couleurs, des tailles,… Ensuite, l’équipe qui s’en occupe doit enlever toutes les fleurs, pour éviter que les plantes ne perdent de l’énergie à faire des graines inutilement, ensuite, elles sont placées à l’extérieur pour profiter de l’air et du soleil."

Jean-Yves André dans la serre aux azalées. ©© Jacques Duchateau

Un conseil? «Demandez aux pros»

Ce qui caractérise aussi le Namurois, c’est son humilité. Et son attachement aux compétences de son équipe. Lorsqu’on lui demande un conseil pour soigner des orchidées, il répond en toute simplicité: "J’ai beau avoir des connaissances horticoles, je ne me considère pas comme un spécialiste, parce que je ne le suis pas. C’est pour ça qu’il y a nos jardiniers et c’est à eux qu’il faut poser ce genre de question."

En coulisses, nous retrouvons alors un autre Namurois, Morgan Chamberlin, qui vient chaque jour de Chimay pour soigner les plantes du Domaine royal de Laeken.