Namur: l’ex-patron des fonctionnaires wallons acquitté de prise d'intérêt

La double casquette de Claude Delbeuck n’a finalement pas été retenue comme motif de condamnation par le tribunal correctionnel de Namur, mercredi. À la fois président de l’ASBL Domaine de Bérinzenne (Spa) et directeur de la DGO3 (Agriculture et Environnement) pour la Région wallonne, il lui était reproché une prise d’intérêt: celle d’avoir signé, entre 2003 et 2010, des déclarations de créances dans des dossiers de subsides au bénéfice de l’ASBL, d’avoir favorisé l’obtention de subsides en jouant un rôle moteur ou encore d’être intervenu dans l’obtention de marchés publics pour la réalisation de travaux au bénéfice de l’ASBL. Il aurait donc, selon les investigations, favorisé l’ASBL de par sa position alors que cette dernière opérait comme un satellite de la Région.