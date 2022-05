Namur: fini les extensions de terrasses, même si certains cafetiers étaient prêts à les payer

Via son site web, les patrons de cafés pouvaient introduire leur demande et, en 2020, une cinquantaine d’établissements, surtout situés à Namur et à Jambes (et, dans une très moindre mesure, à Saint-Servais et Vedrin) se sont ainsi vus octroyer une surface de terrasse supplémentaire. Cela représentait près d’un quart en plus, sur les 4200 m² de terrasses accordés annuellement. En 2021, c’est plus du double d’établissements (120 dont la cinquantaine de 2020 qui a été reconduite) qui ont profité d’une extension de terrasse ou de la création d’un espace extérieur.

Une question d’équilibre

Pour les établissements ne disposant pas de terrasse, des places de parking ont été requises. Dès mai 2021 par exemple, 41 emplacements (19 au centre-ville, 14 à Jambes et 8 sur le reste du territoire) ont été transformés en terrasse par 23 établissements. Les axes concernés étaient notamment les rues de Bruxelles et Julie Billiart à Namur ou encore la rue de la gare fleurie à Jambes.

Mais désormais, les places reprendront leur utilité première. "Il a clairement été spécifié que ces mesures exceptionnelles concernaient la période de crise. Il n’est donc plus question d’offrir ces extensions", avertit l’échevinat de Stéphanie Scailquin, en charge notamment de l’Attractivité urbaine. Les mesures sanitaires derrière nous, il insiste sur la nécessité de retrouver un équilibre entre tous les usagers de l’espace public (commerçants, horeca, piétons et automobilistes): "Interpellés à ce sujet, nous comprenons que certains aient trouvé ces mesures utiles et agréables. Mais pour toutes les raisons précitées, ces extensions ne sont pas prolongées."

Cafetiers prêts à payer

Pour certains gérants horeca, cette décision n’aura que peu d’incidences. "C’est sûr que plus on a d’espace, mieux c’est, commente Arlind Shala, patron du Clou Doré (place du Théâtre) et du Jack a dit (place du Marché aux légumes). Mais maintenant qu’on peut réexploiter normalement nos établissements, sans la distanciation d’1,50 m entre les tables, on revient à la façon de travailler d’avant Covid.Les gens sont de retour, ça redevient agréable." Pour d’autres gérants par contre, comme celui de L’Antidote , rue de Bruxelles, le sujet est plus épineux puisqu’il n’y avait pas de terrasse à la base et que regagner quelques places aurait permis de rattraper quelque peu 2 ans qui ont plombé les finances.

Lors du Covid, son patron, Damien Baert, avait fait une demande d’extension. "Elle avait été acceptée. Heureusement car avec les deux tables et les quatre chaises que j’avais, ce n’est pas comme ça que j’aurais pu rentrer dans mes frais, estime-t-il. Je ne gagnais pas de nouvelles places mais ça compensait celles perdues à l’intérieur, qui devait rester fermé. J’ai mobilisé deux places de parking pour une quarantaine de places assises. ce qui permettait de respecter les distances, etc."

Le gérant s’est dit surpris de ne pas pouvoir à nouveau solliciter une extension, moyennant paiement. "Ça aurait fait sens pour un établissement comme le mien et ce n’est pas plus contraignant que cela, argumente-t-il. J’aurais été prêt à payer une redevance ou quelque chose comme ça. Car nous comprenions que la Ville, qui avait eu la gentillesse de nous permettre ces extensions gratuitement durant la crise sanitaire, ne les autorise plus gracieusement."

Sébastien Lenninger, patron du pub Shamrock , rue de Bruxelles aussi, a également vu sa demande d’extension refusée en 2022. "J’avais gagné 20 places dehors en m’étalant sur deux places de parking. Ce refus représente une déception et une perte du chiffre d’affaires, dit-il. N ous sommes dans une rue estudiantine. Notre clientèle provient donc plutôt de l’université. Cette clientèle déserte le Shamrock en juillet et août. La terrasse permettait donc d’accueillir un autre public. Celui-ci ne sera plus au rendez-vous cet été puisqu’en toute logique, il préférera un autre café avec terrasse.Cette extension, nous aurions pu la payer."

Miser sur le piétonnier?

Damien Baert connaît les mêmes mois creux et s’interroge par ailleurs quant à l’avenir de l’horeca dans la future extension du piétonnier du centre-ville qui arrive à grands pas. "Les premiers coups de pelle sont attendus en 2023 rue Godefroid et sur une partie de la rue de Bruxelles, rappelle-t-il. On ne va pas se mentir, notre extension a pu occasionner quelques nuisances sonores mais elle amenait une réelle dynamique dans le centre-ville. Quelle sera la place de l’horeca quand le piétonnier sera là?Quand je vois les arguments que la Ville nous donne maintenant pour refuser notre demande d’extension, je crains que le piétonnier ne soit finalement que de la poudre aux yeux et que l’horeca soit délaissé."

Optimiste mais néanmoins circonspect, Sébastien Lenninger attend le piétonnier avec impatience. "Il n’y aura plus de places de parking, ça fera plus d’espace pour moi", espère-t-il, prévenant toutefois qu’il ne comprendrait pas qu’on lui refuse sa terrasse lorsque le piétonnier sera là.