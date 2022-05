Sept Soçons lancent le 1er couteau de Namur: des bouts d’échasses, d’un fût mythique et de la Halle al’Chair (photos & vidéo)

" Et c’est sans doute à la Halle al’Chair qu’on trouvait le plus de couteaux. On imagine qu’il y avait pas mal de forgerons et d’artisans à proximité. Mais, il y a peu de traces écrites et l’industrialisation a mis fin à cette activité. ", explique le Soréen Pierre Castin, coutelier amateur passionné ayant affûté le prototype du Soçon (" l’ami ", en wallon), le doux nom choisi.

Relancer un couteau typiquement namurois, une initiative a priori unique en Belgique, faisait donc sens. En y mettant de vrais bouts de Namur.

Poussière d’étoile et de siècles bien namuroise

" La première série est limitée à 300 exemplaires parce que, pour le manche, nous étions tributaires du volume de bois, explique Michel Pauss. C’est lui qui donne toute sa valeur historique à notre objet. Nous avons pu récupérer 7 morceaux de 60-70 cm de la charpente en chêne séculaire de la Halle al’Chair mais aussi le fût d’armagnac dans laquelle La Chirlike, la bière du 175e anniversaire des Molons, a été brassée. "

" Nous avons enfin reçu des morceaux d’échasses cassées, l’équivalent de 3-4 entières, continue Pierre. De la poussière d’étoile: il s’agit désormais d’un patrimoine immatériel de l’humanité, les échasses sont très solides et quand celles des adultes cassent, elles sont souvent rabotées pour les enfants. "

Du bois commun? Jugez plutôt: des lamelles du fût d’armagnac qui a servi à brasser La Chirlike, des morceaux de la charpente de la Halle al’Chair (au milieu d’autres buches) et des «boquets» d’échasses. Une matière première à haute teneur patrimoniale.

Àla Ressourcerie namuroise. ©EdA

Rien ne se perd, tout se transforme, disait l’autre.C’est à l’atelier de menuiserie de la Ressourcerie namuroise que reviendra la tâche d’assembler cette sainte trinité en lamellé-collé. " Le savoir-faire est artisanal, l’utilisation du bois maximisée. La résistance bois-colle, ce sera du béton armé! ", reprend Michel.

Le prototype

De quoi rendre le futur couteau (arrivée prévue aux prochaines fiesse) pluridisciplinaire. " Pas question de le transformer en tournevis ou en pied-de-biche, ni de le mettre au lave-vaisselle, bien sûr. Sinon, c’est du haut niveau. Il coupera les cordes de bateaux ou de tentes mais aussi trancher le saucisson, le fromage ou le pain. "

Avec ressort, vis d’arrêt et petit «S» discret, voilà à quoi ressemble le Soçon. Tout a été pensé et débattu par la bande. ©Le couteau de Namur

C’est d’ailleurs autour d’une bonne table que les quatre copains à l’origine du projet, bientôt rejoints par trois autres, se sont lancé ce challenge. " Nous aimons la bonne chère, le bon boire, et, souvent, à tour de rôle, nous dégainons notre couteau, héritage familial ou cadeau. Un jour, ces amis se sont dit: chiche, si on faisait comme ces régions de France qui ont leur Opinel ou leur Laguiole? "

Le projet est inédit en Belgique, aucune autre ville n’a son couteau et l’attente était manifestement grande. " Ce fut fulgurant , s’illumine Michel, en 9 jours, la prévente sur la plateforme Cilo fut bouclée. Nous ne nous y attendions pas. " D’autant plus que le prix est de 180 €. " C’est clairement un budget mais pour un couteau pliant de cette qualité, qui ne bougera pas dans le temps, c’est raisonnable, et c’est ce qu‘ont reconnu beaucoup de connaisseurs. Nous ne voulions pas passer le cap des 200 €. "

©Greenpig - Le couteau de Namur

Cette première série est donc épuisée mais les Soçons comptent bien revenir avec un numéro 2. Sans doute pas avec le même alliage de bois de prestige mais les idées ne manquent pas. " Ne fût-ce que la Ressourcerie reçoit dix tonnes de bois par jour! "