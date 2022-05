Namur: les commerçants ambulants mettent les petits plats dans les grands pour les mamans

Ce n’est pas tout puisque sur le marché de Namur, qui ne compte pas moins de 150 ambulant(e)s, une roue de la chance va procéder au tirage au sort de plusieurs cadeaux pour les personnes ayant effectué leurs achats auprès des maraîchers participants. Dès 10 € d’achat (par personne et par stand), un bon "tour de chance" permettra de venir tourner la roue installée sur la place de l’Ange en compagnie d’animateurs de la radio locale Hit Radio . Parmi les lots qui sont à gagner: des tote bags, des chèques-cadeau d’une valeur de 50 € à dépenser dans les commerces namurois (en partenariat avec l’ASBL Namur Centre Ville) et de nombreux lots surprises préparés et offerts par les maraîchers dont des bouquets de fleurs, des bons d’achat allant jusqu’à 25 €, des housses de couette, des thermos ou encore cinq abonnements pour le journal L’Avenir . "L’avantage de ce jeu est de découvrir autrement le marché de Namur et de prendre le temps de s’y perdre afin de découvrir les nombreuses possibilités offertes par notre belle capitale" , indique Stéphanie Scailquin, échevine en charge notamment de l’attractivité urbaine et la dynamique commerciale.

Le marché, opportunité ou menace?

Un point d’information central situé rue de Fer, prévu notamment pour la remise de certains cadeaux, permettra aussi aux Namurois(es) de répondre à un sondage créé pour l’occasion. "On espère connaître toutes les habitudes des personnes qui se rendent sur le marché et, notamment, si elles vont aussi dans les commerces lorsqu’elles se déplacent au marché, et lui apporter de cette façon toutes les améliorations nécessaires afin de garantir sa pérennité, poursuit l’échevine. C’est grâce à notre stagiaire Florian, étudiant en marketing à l’Henallux, que nous avons mis en place ce sondage." Le but est de déterminer si le marché est une opportunité ou une menace pour les quelque 850 commerces sédentaires du centre-ville et de trouver la meilleure façon pour fonctionner dans une dynamique positive en créant des liens entre les deux.

Un autre sondage concernera directement les commerces sédentaires afin de comprendre leurs éventuelles craintes vis-à-vis du marché et s’ils sont enclins ou non à collaborer à l’avenir pour mettre en place différentes actions profitant aux deux. Parmi les possibilités: une collaboration récurrente comme l’action de ce samedi. "On souhaite travailler en bonne intelligence pour que chacun puisse faire valoir son point de vue" , explique Étienne Dethier, au nom des commerçants sédentaires.

Un point de vue sur lequel les commerçants ambulants semblent sur la même longueur d’ondes (voir ci-dessous). Une complémentarité qui ne peut être que bénéfique pour tout le monde.