Jambes: les rhétos de l’athénée royal prospectent et se documentent pour un espace urbain plus égalitaire

Pour dévoiler ce travail, les sept étudiants réunis sous l’appellation Women Street 7 , sont parvenus à convaincre un ministre régional (en l’occurrence Christophe Collignon, en charge du logement, des pouvoirs publics et de la Ville), le bourgmestre de Namur, Maxime Prévot, et des députés (ou leur représentant) de faire le déplacement. Une belle prouesse pour une mise en autonomie, sur fond de pédagogie transversale.

Le bourgmestre désormais détenteur d'une plaque de rue au nom de Women Street 7" ©EdA

Soutenu financièrement par Sowalfin, dans le cadre son appel à projets Générations entreprenantes, le groupe a pu bénéficier de différents supports comme une formation aux réseaux sociaux et la création d’une page Facebook (womanstreet7). Sans oublier le volet packaging comme les stickers et les pulls flockés au logo de la team. Pour les recherches proprement dites, contrairement à ce qu’ils auraient pensé, internet n’aurait pas été d’un grand secours. Le travail s’est donc effectué sur le terrain.

Dans les archives

À commencer par le listing des noms de rue à Jambes qui a fait l’objet d’un reportage photos: " 7 rues sur 33 portent le nom d’une femme," commente Téo. Et histoire de pouvoir soumettre des propositions au premier citoyen de la Ville, les élèves ont planché sur les documents disponibles aux Archives de l’État et plus spécifiquement sur la presse locale, durant leur journée en autonomie. Une presse qui quelquefois, citait des femmes mais pas nécessairement pour bonne conduite. Exemple? Le délit de prostitution.

Au terme de leurs recherches, trois noms sont conformes aux critères: Evelyne Axell, figure du pop art née à Namur; dans un tout autre style l’actrice Tine Briac ou encore une certaine Catherine Maloteau, bourgmestre de Namur de 1734 à sa mort (1749). Un peu juste au vu des projets programmés sur Jambes: que ce soit le Sart-Hulet, les anciennes casernes ou la nouvelle école et la voirie à Enhaive. N’empêche, comme a tenu à le préciser Maxime Prévot, "à Namur, sur les 5 dernières années, 13 rues ont reçu le nom d’une femme et 5 (seulement) celui d’un homme" .

En plus des recherches, cet engagement a été l’occasion pour les étudiants de visiter – entre autres – de visiter le Sénat et la Chambre et leur présidente respective.. À ce stade, les sept rhétos comptent poursuivre et transmettre ce projet à ceux qui le souhaitent. Une démarche citoyenne qui compte jouer les prolongations.