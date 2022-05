Namur: quatre routes pour découvrir l’arrière-boutique des commerces, le vendredi soir

L’itinéraire? Elles sillonneront les quatre grands pôles commerciaux de l’entité namuroise, de Bouge à Jambes en passant par Salzinnes et enfin le cœur de Namur. Quand? De mai à juin. Bientôt donc. Premier rendez-vous: le 13 mai, à Jambes, au départ d’un chapiteau planté quai de Meuse.

Lundi matin, leur présentation s’est déroulée en un lieu délicieusement glacé: Le Glacetronome , rue Mazy, une adresse certes décentrée mais que frôle la foule des usagers de l’Enjambée, quand elle ne la fait pas succomber, les beaux jours revenus, à une exquise boule de glace "bio".

Le traçage de ces Routes du commerce remonte à une première édition, en 2012. Il n’y avait pas meilleur momentum pour les rouvrir, après deux ans de pandémie historique ayant abaissé les volets pendant de longs mois.

Tout est en ville

Il y a 10 ans, l’Union des Classes Moyennes (UCM) avait imaginé ce concept de route, et partant de voyage, pour emmener les Namurois découvrir autrement le commerce de détail indépendant. Ce qu’on appelle plus simplement, et affectueusement, les "petits" commerçants. Et, dans la jungle de l’actuelle société de consommation, rimant avec mondialisation et standardisation, la clientèle éclairée doit s’engager pied au plancher sur ces routes pour sauver ces charmantes boutiques de l’effroyable concurrence des supermarchés et du commerce en ligne.

Dix ans après la première édition, si l’UCM est toujours à la manœuvre de la seconde, c’est à l’initiative de la Ville de Namur, qui la soutient financièrement, avec l’évident concours des premières concernées: les associations de commerçants, Namur Boutik (le site e-commerce des commerçants namurois) et l’ASBL Namur CentreVille.

Replantons le décor: quatre routes, quatre dates mais 14 parcours se frayant un chemin parmi ce cocon étoffé d’enseignes sympa.

Originalité: juste pour ces routards du vendredi soir, les portes des commerçants participants se rouvriront après l’heure de fermeture, à partir de 18h donc. "Pour que le commerçant ait l’esprit libre".

Le but n’est pas de susciter un acte d’achat en nocturne ou en mode VIP mais de passer derrière le comptoir pour s’aventurer dans les coulisses.

"Les commerçants prendront le temps de mettre en lumière leur savoir-faire.D’expliquer comment ils travaillent et agencent leur vitrine. Comment ils concilient leur vie professionnelle et leur vie privée. Dans le secteur du prêt-à-porter, sur quels critères sélectionnent-ils leurs collections? Pour les autres, leurs produits et leurs fournisseurs etc." , souligne la chargée de projet, Aurélie Marichal, de l’UCM.

Cet événement veut graver une vérité dans les têtes: "Pas besoin d’aller voir ailleurs. On trouve de tout dans les centre-villes."

La destination finale? Donner l’envie à la clientèle de revenir au cœur de ville, pour découvrir autant les anciennes maisons de commerce que les nouveaux arrivés, à soutenir de toute urgence. Mais aussi attirer de nouveaux clients et fidéliser la clientèle existante.

Les commerçants auront à cœur de répondre à une question fondamentale: comment, dans cette galerie commerciale à ciel ouvert, ils se distinguent des grandes surfacesou de la tendance au low cost? Certaines réponses sont archiconnues: la qualité du service, de l’après-vente, la connaissance de leurs produits, leur capacité à décorer et à susciter le lèche-vitrines, le conseil personnalisé, etc. "Mais ils auront peut-être d’autres réponses, la crise sanitaire les ayant poussés à se remettre en question. Ils savent en tout cas à présent qu’ils jouent aussi un rôle social" , souligne une commerçante.

C’est sûr, il n’y aura pas d’accident sur ces quatre routes. Pas de contrôle non plus. Seulement des rendez-vous et des belles rencontres ponctuées par une coupe de bulles.