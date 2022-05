Mariette a effectué ses études chez les Sœurs Notre-Dame et un régendat littéraire. À 10 ans, elle apprenait l’anglais qui lui a ouvert bien des portes.

En 1940, quand la guerre éclate, elle devient ambulancière à la Croix-Rouge. Elle a été amenée à ensevelir les dizaines de corps de Namurois tués par les bombes en 1944. Repérée par l’armée américaine basée à Flawinne, elle est engagée comme fonctionnaire interalliée où elle bénéficie du grade d’officier. Elle a aussi travaillé à l’ONU et participé à l’adoption de la Charte Universelle des Droits de l’Homme en 1948, aux côtés de Gandhi et Roosevelt.

En 1950, revenue en Belgique, elle retrouve l’enseignement dans la région dinantaise avant de repartir aux États-Unis qu’elle a rejoint sur le paquebot France . Mariette a enseigné dans l’Iowa et en Louisiane.

De retour en Belgique, elle a créé l’école de l’État à Glons, puis celle de Lesve et enfin l’école d’enseignement spécialisé de Jambes qui porte son nom.

La jubilaire a six neveux, 16 petites-nièces et -neveux et 17 arrière-petites-nièces et neveux. Elle s’est impliquée dans de nombreux mouvements associatifs, a obtenu le prix Blondeau et a été Namuroise de l’année.