Théâtre de Namur | « Room », de James Thiérrée : chambre à part

Autour du point focal qu’est Thiérrée, architecte et victime du petit monde insensé qu’il tente de dompter, ils habitent en toute liberté une chambre décatie et haute de plafond, peuplée d’objets disparates.

Ne pas chercher de fil narratif; plus que jamais James Thiérrée laisse libre cours à son imaginaire décentré. Il explore sans retenue cet univers singulier où se mêlent burlesque, poésie, célébration explosive de la corporéité et subtil questionnement ontologique.

La musique et le chant live animent cette fête fantasque et débridée, dans une effervescence absurde et chorégraphiée rappelant le Playtime de Jacques Tati. De constantes ruptures de rythme ouvrent la voie à des tableaux plus intimes, alternant la grâce et le gag.

La technique acclamée

La scénographie est d’une ambition folle. Le plateau est en mutation constante, dans un ballet époustouflant éprouvant cintres et poulies, praticables et châssis. La room s’effondre et se reconstruit, se métamorphose dans les trois dimensions au gré de changements à vue plus qu’assumés. Au salut, c’est mérité, les régisseurs sont ovationnés.

Au long des deux heures de représentation, la pièce et ses acteurs s’interrogent sur le sens de cette débauche de moyens, de talent et d’énergie. Les pourquoi et les comment , émaillent les bribes de dialogues. "Je comprends plus rien , intervient Thiérrée lui-même. C’est quoi le propos, là?" . Le propos, c’est qu’il n’y a pas besoin de propos, sans doute. Juste la nécessité de retrouver la joie essentielle du spectacle vivant.

theatredenamur.be 081226026