Sexe: parfois aussi besoin d’un entretien

Pourtant, la santé sexuelle est un des piliers du bien-être de la personne. "C’est une évidence d’ailleurs reconnue par l’OMS( Organisation mondiale de la Santé) de puis 1972", souligne le docteur Nathalie Michaux.

Parmi les troubles les plus fréquemment rencontrés, on retrouve les problèmes d’érection, d’éjaculation prématurée ou retardée, d’absence d’orgasme, de trouble du désir, de vaginisme (contractions involontaires du vagin qui rendent les rapports sexuels impossibles)…

Un dialogue franc comme premier remède

"L’approche première et principale, c’est d’établir un vrai dialogue avec le patient", insiste la spécialiste. "Il y a souvent plusieurs facteurs à l’origine des troubles.Et dans notre centre, on a une approche multidisciplinaire avec des sexologues, gynécologues, urologues, psychologues, kinés…", détaille Nathalie Michaux.

Et les résultats sont souvent probants. "Certains assurent retrouver une harmonie dans leur vie sexuelle après quelques entretiens", constate-t-on au centre de sexologie clinique du CHU-UCLNamur. "On veille à vraiment avoir une grande qualité dans les échanges et les entretiens.Il faut que le patient puisse parler le plus librement possible, il n’y a rien de jugeant."

Tout en gardant en tête que " la sexualité est parfaitement naturelle mais elle n’est pas naturellement parfaite", comme on le rappelle dans le plus grand centre wallon de sexologie clinique.

Sexologue: une reconnaissance attendue

Docteur Michaux, vous plaidez pour la reconnaissance du titre de sexologue clinicien. En quoi cela constitue une avancée?

Cela permettra de protéger aussi le patient de clarifier les choses.Celui qui rencontre un trouble sexuel est en souffrance.Il vaut donc mieux qu’il identifie la bonne personne, le spécialiste qui pourra lui donner la réponse la plus adéquate.Dans la formation des spécialistes, cela rendra aussi les choses plus limpides.

Et l’intérêt pour le sexologue?

La reconnaissance du titre, cela donne aussi une légitimité à cette prise en charge.

La reconnaissance du titre impliquera aussi le remboursement pour les patients qui consultent…

Oui, en effet, c’est aussi un des enjeux.Actuellement, le fait qu’aucun remboursement n’est prévu, cela constitue inévitablement un frein financier pour certains.

Quel est l’agenda pour la reconnaissance du titre?

La discussion est en cours au niveau fédéral.Et l’avis de la commission qui traite ce dossier sera rendu au mois de juin. On attend cela depuis plusieurs années.