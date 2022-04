Namur: vol de GSM et d’un baffle avec usage d’une lame de rasoir dans le parking du C&A

C’est sous les liens du mandat d’arrêt qu’il a écouté, ce vendredi matin, le réquisitoire du Parquet de Namur qui demande à son encontre 30 mois de prison ferme. Et une peine supplémentaire de 6 mois pour le port d’armes.

Le 21 février 2021, le prévenu s’est introduit par effraction au Oxfam de Namur et y a dérobé des bijoux de fantaisie et des barres chocolatées. Il a été interpellé sur place et a invectivé plusieurs policiers de " fils de pute ". L’homme reconnaît le vol et les insultes à deux policiers car ceux-ci l’auraient frappé. " J’étais en dépression et je venais de divorcer. J’étais dans une mauvaise passe et je consommais en plus de la drogue ", explique-t-il.

Le 19 juin 2021, c’est un vol simple d’un GSM au préjudice de l’ASBL Educ’Action, dont il était bénéficiaire, qu’il a commis.

Enfin, le 17 février 2022, le prévenu a commis un vol avec violence d’un GSM et d’un baffle dans le centre de Namur. " Il a abordé la victime en exhibant une lame de rasoir sur un manche noir. Il l’a emmenée dans le parking du C&A pour se faire remettre les différents objets. Une jeune fille faisait le guet. La victime a tenté de suivre son agresseur mais ce dernier l’a menacé de le buter. "

Cette fois, son avocat a demandé un sursis probatoire. Jugement le 13 mai.