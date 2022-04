Namur | Maxime Prévot sur la condamnation de Jan Fabre: «Je n’ai pas l’intention de retirer la tortue»

Pour rappel, les faits reprochés se sont déroulés entre 2002 et 2018 au sein de la compagnie de danse Troubleyn, où régnait depuis des années, selon le ministère public, un environnement de travail toxique.

L’homme et l’œuvre

À Namur, une question se pose désormais avec plus d’insistance: que faire de Searching for utopia , l’emblématique "tortue" de Jan Fabre installée sur les hauteurs de la Citadelle en 2015? Car si depuis des mois des collectifs se font entendre pour que la statue en bronze doré mettant en scène l’artiste en personne disparaisse du paysage, la vérité judiciaire ne s’était pas encore exprimée.

Interrogé sur le sujet à plusieurs reprises, et notamment en décembre dernier lors du conseil communal, le bourgmestre de Namur, Maxime Prévot (Les Engagés) revendiquait avant tout "les principes de prudence et de présomption d’innocence." Tout en s’interrogeant dès lors sur la position à adopter à l’égard du travail d’artistes tels que Rimbaud, Gauguin, Rousseau ou encore Louis Aragon, le premier desNamurois estimait que si Fabre devait être condamné, cette décision judiciaire viserait "l’homme et non l’œuvre." La problématique est éminemment complexe.

Quoi qu’il en soit, Maxime Prévot ne compte pas infléchir son point de vue. "Je n’ai pas l’intention de retirer la tortue qui compte parmi les éléments artistiques urbains les plus photographiés des touristes et des Namurois. Que Fabre assume ses actes s’il a fauté, mais n’amalgamons pas tout."

Le maïeur reste fidèle à sa ligne, ce qui "nous déçoit, mais ne nous surprend pas" , confie-t-on du côté du collectif Badass "Pour nous, cette condamnation était pour la Ville et toute personne qui expose des œuvres de Jan Fabre l’occasion de prendre position et de mettre les actes en cohérence avec les discours. Ici, Maxime Prévot se positionne en soutien aux personnes qui se rendent coupables d’actes de violence envers les femmes."

«violence symbolique»

Quant au débat plus profond sur la distinction entre l’homme, l’artiste et l’œuvre dans ce genre d’affaire, le collectif estime qu’il ne lui revient pas de se positionner. "C’est une question à adresser aux personnes qui promeuvent les œuvres de ces artistes…" A en croire le collectif, il serait d’autant plus difficile d’apporter une réponse globale. Le cas namurois est singulier. "Ce qui fait la différence, c’est l’endroit où cette statue est exposée: sur la Citadelle, un endroit visible de partout et de tous, y compris de victimes de violences sexuelles. Le fait de donner une place prépondérante à un homme condamné, d’autant que cette statue le représente, questionne. C’est une violence symbolique."

Si les membres du collectif ne vont pas jusqu’à réclamer la destruction pure et simple de Searching for utopia , celles-ci plaident pour qu’elle soit déplacée de ce promontoire, où elle s’impose au regard. « Peu importe où elle irait, moyennant qu’il s’agisse d’un espace où ceux qui la verraient en feraient le choix » , souligne la membre du collectif tout en précisant qu’il faudrait alors accompagner l’œuvre de quelques explications.