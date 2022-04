Namur: l’IATA en mission solidaire pour les Ukrainiens

Six d’entre eux ont embarqué à bord de trois camionnettes pour un périple d’environ 2600 km aller/retour. L’initiative est partie d’une enseignante d’origine ukrainienne, Halyna, dont certains membres de la famille combattent en Ukraine. Quelques collègues ainsi que la direction lui ont emboîté directement le pas. "Nous éprouvons beaucoup d’empathie par rapport à elle et à la souffrance du peuple ukrainien. Lors des grandes vacances passées, nous avions déjà été interpellés par ce qu’il se passait en Afghanistan, indique Marylène Mathias, la directrice. Entre-temps, nous avons eu les 80 ans de l’école.Mais nous gardions cette volonté d’organiser des actions humanitaires et solidaires. N’oublions pas non plus que l’IATA a été créée pendant la deuxième guerre mondiale. Dès que des Ukrainien(ne)s sont arrivés en Belgique, nous nous sommes proposés comme école d’accueil auprès de la Ville." Jusqu’à présent, neuf jeunes Ukrainiens ont été accueillis au sein de l’établissement et l’IATAn’abandonne pas l’idée d’accueillir également des Afghans prochainement.

De retour avec des Ukrainiens

Peu de temps après le début de la guerre en Ukraine, le 24 février, les enseignants ont eu à cœur de sensibiliser leurs étudiants à la détresse de ce peuple si proche. Les membres du personnel, les élèves et leurs parents se sont ainsi mobilisés pour récolter un maximum de dons. Certains d’entre eux se sont aussi proposés comme familles d’accueil. "Nous avons de la place dans les camionnettes pour pouvoir amener ici entre 17 et 20 Ukrainien(ne)s , précise la directrice. Pour préparer ce projet, on a fait appel à toutes les bonnes volontés. Certains enseignants ont préparé les colis, d’autres les ont chargés dans les camionnettes et d’autres encore se sont occupés de préparer les pique-niques."

C’est ainsi que ce vendredi à l’aube, six d’entre eux ont pris la route en direction de Cracovie, dans le sud de la Pologne. "Nous y avons des contacts avec un organisme humanitaire qui prendra en charge nos colis. Ils seront transférés dans un camion et acheminés au cœur de l’Ukraine, explique Benoît Poncelet, le directeur adjoint. Là-bas, il y a aussi un centre de réfugiés avec lequel nous sommes en lien. Une dizaine de personnes ukrainiennes attendent déjà pour revenir avec nous."

Bien consciente que c’est une déchirure d’être ainsi déraciné de sa patrie et de ses proches, la direction précise qu’il y aura un accompagnement. "Dans un premier temps, l’équipe sur place leur montrera sur la carte le trajet jusqu’en Belgique ainsi que le point d’arrivée qu’est l’IATA.Un avantage, c’est qu’Halyna parle français, anglais, ukrainien et russe, ajoute Marylène Mathias. Il y a une peur de l’inconnu que nous comprenons parfaitement. D’où l’importance qu’ils se sentent accompagnés, entourés, afin qu’ils soient le moins angoissés possible. À leur arrivée, on organisera un repas avec tout le monde, dont les familles d’accueil." C’est lundi que tout ce petit monde sera de retour de Pologne.

Ce projet s’inscrit dans la continuité d’actions déjà entreprises par l’école. Des élèves avaient notamment participé à l’exposition Parcours d’un migrant aux anciens abattoirs de Bomel et, dans le cadre de la marche parrainée de l’IATA qui a lieu le 20 mai, tous les bénéfices seront versés au consortium 12-12.