Namur: l’ancienne école de Wierde transformée en bureaux?

Avant d’abriter des scouts, l’immeuble fut un lieu de savoirs jusqu’en 1975, comme le témoigne encore aujourd’hui l’écriteau sur son pignon inscrit dans la pierre bleue, "école des filles" .

Début avril, Watt Else, société de consultance en stratégie énergétique, a déposé une demande de permis pour lui offrir une seconde jeunesse. Fini les bancs scolaires et les foulards jaunes des scouts, place aux bureaux, open space et salles de réunion. La transformation sera à la hauteur de l’état actuel d’abandon du bâtiment, tout est à refaire. "La Ville de Namur n’était pas favorable à un immeuble à appartements, mais d’accord sur le principe avec un projet de bureaux, explique Mathieu Van Gehuchten, CEO de Watt Else, nous voulons faire de nos bureaux un exemple de rénovation énergétique."

L’école des filles est dans les fiches de l’Agence Wallonne du Patrimoine en tant qu’élément de l’ensemble architectural classé de la rue de Jausse, composé de l’église de Wierde, d’un petit château, du cimetière et de diverses maisons. Par conséquent, les façades et toitures de cet écrin champêtre sont toutes classées.

Le projet de rénovation se doit donc de lier deux exigences, l’une patrimoniale, l’autre énergétique. Ce qui fut un chemin jalonné de compromis entre le propriétaire et l’AWAP. Par exemple, les panneaux photovoltaïques ne peuvent être placés que sur les bâtiments annexes, à l’arrière. Et ceux-ci doivent être dimensionnés pour couvrir l’ensemble de la toiture, par souci de discrétion esthétique.

La façade sera nettoyée et hydrofugée tout en gardant son charme. Le bâtiment sera totalement isolé par l’intérieur et chauffé à l’aide d’une pompe à chaleur air-air. "Au final, on passera d’un chancre à un bâtiment presque passif" , résume Mathieu Van Gehuchten. Quant aux ruines qui bordent l’ancienne école sur son côté ouest, elles seront transformées en un parking privé avec des bornes de recharges pour voitures électriques. la Ville de Namur a donné son accord pour créer un chemin piéton avec le parking public de l’église Notre-Dame-du-Rosaire.

L’école des filles a été rachetée au public il y a 10 ans par un propriétaire privé pour créer une maison unifamiliale et un commerce. Ce propriétaire a assaini le bâtiment, démonté les boiseries malades, arraché les plafonnages, mais n’a jamais entamé le processus de reconstruction. Jusqu’à sa revente.

La société Watt Else a racheté le bâtiment en décembre 2020. "L’immeuble est ouvert et délabré depuis plus de 10 ans. Il a été squatté et a subi pas mal de dommages, continue Mathieu Van Gehuchten, j’ai eu des échos d’anciens membres de l’unité scoute de Wierde. Ils sont favorables au projet, enchantés d’apprendre que ce bâtiment va enfin sortir de l’abandon dans lequel il est figé depuis plus de 20 ans." Fin de l’enquête publique programmée au 3 mai.