Namur: phase finale du chantier de la place Maurice Servais

Du mercredi 4 mai au vendredi 15 juillet 2022, la rue des Brasseurs, dans sa section comprise entre la place Maurice Servais et la rue Joseph Saintraint sera déclarée en voie sans issue au départ de la rue Joseph Saintraint excepté desserte locale. Le stationnement y sera interdit.

Du mercredi 4 mai au jeudi 30 juin, afin de sécuriser les départs et arrivées des élèves et jeunes enfants à l’école ou la crèche, un barriérage sera installé rue des Brasseurs, au départ de la rue Saintraint. Ce dispositif sera mis en place comme suit: les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 8h30 et de 15h30 à 16h30. Les mercredis de 7h30 à 8h30 et de 12h à 12h30. Les parents sont invités à utiliser le dépose-minute en amont de la rue Saintraint (à hauteur des Bateliers) ou, pour ceux qui accompagnent leur enfant, à utiliser les zones de stationnement sur les voiries proches (rue Saintraint, place Saint-Aubain, rue de l’Ange,…).

Info aux piétons, piétonnes, cyclistes et aux usagers et usagères du RAVel: durant cette phase de chantier, la jonction entre le RAVel et la place Maurice Servais sera mise en voie sans issue au départ du quai des Joghiers.