Export de 23 kg de cannabis via des go fast passant par Namur: jusqu’à 4 ans de prison

Une dizaine de prévenus avaient été entendus fin janvier au sujet de l’export de 23 kg de cannabis via des opérations de type go fast. Les quatre livraisons, qui ont eu lieu entre le 1er juillet 2020 et le 12 décembre 2020, auraient impliqué des Namurois, des Strasbourgeois, des Bruxellois et des habitants de Louvain-la-Neuve. Le cannabis découlant de ces livraisons était destiné à la revente en Belgique.