37 mètres de vol pour un planeur, 305 kg sur le pont, les élèves de Sainte-Marie Namur ont encore frappé fort (vidéo)

À lire aussi | PHOTOS & VIDÉOS| Des rhétos de Sainte-Marie ont conçu leurs planeurs pour que la chute soit lente et harmonieuse

À tel point que, depuis quelques années, l’Uliège met sur pied deux concours annuels: Ça plane pour toi et Faites le pont ouverts aux élèves de secondaire et du supérieur. Les élèves de 5Math8 ont participé au premier, confectionnant des avions, non pas en papier mais en balsa, bois ultraléger, avec le souci du détail pour espérer réaliser les meilleures performances.

©CSSMN

" Sur un ensemble de quatre prix – le vol le plus long, le plus esthétique, le prix du jury et le prix du meilleur rapport technique –, nos élèves ont réussi à gagner les deux les plus prestigieux, dotés chacun de 75 €. ", détaille l’heureux professeur. Le vol le plus long, sur une distance de 37 mètres a été réalisé par l’équipe de Lisa Brichart, Éloïse Herman et Sandrine Tossou.

Le prix du meilleur dossier technique a été remporté par l’équipe d’Oscar Bodart, Tristan Cleve (le rédacteur) et Valentin Rappe. Le deuxième meilleur rapport (sur 10) a été rédigé par Lou Joveneau, également venue des bancs de Sainte-Marie.

Des ponts mini mais costauds

Dans le deuxième concours, Faites le pont 2022 , auquel ont participé les 6eMath 8 de Sainte-Marie avec 3 ponts sur les 10 soumis par des étudiants de rénovées, contre 13 par des étudiants du supérieur. Si un pont reste un pont, obligatoirement conçu avec deux feuilles de carton d’un mètre carré et de la glue, avec deux culées et sans dispositif mécanique, les concurrents en ont imaginé des plus ou moins incurvés, selon différentes techniques aussi.

" Le pont du groupe de Timothée Daive, Lucas Mangez et Bruno Vanbraekel a supporté 29 kg. Celui du groupe d’Odile Gilliard, Valentine Bak, Janelle Jacquemin et Yuna Maertens 100 kg et, enfin, celui du groupe d’Alixe Monville, Eugénie Blairon, Martin Berthe et Simon Deside 305 kg! " Une sacrée performance puisque cette résistance a permis à ses ingénieurs en herbe de décrocher le premier prix de résistance pour les écoles secondaires, 100 € à la clé.

©CSSMN

Mieux, ce pont s’est classé deuxième du classement tous ponts confondus. " Il a donc réussi à supporter plus que 12 des 13 points construits par des étudiants du supérieur ", se réjouit Sebastian Xhonneux, prêt à remettre le couvert l’année prochaine.