Namur: Gaston avou Djôsèf èt Françwès, Lagaffe de Franquin arriver en wallon namurois (extraits)

©Franquin chez Noir Dessin Production

BD et wallon se sont côtoyés très tôt parmi les passions de Yannik. " Les grands-parents parlaient en wallon. J’ai très vitre rejoint une troupe théâtrale, alors que j’étais à l’école. Nous jouions une pièce tous les mois, j’ai baigné dans le wallon. Quant à la BD, c’est mon grand dada, j’ai appris à lire avec Astérix.Mon mari, lui, est un grand fan de Walthéry. "

La maison d’édition liégeoise, patrimoniale et régionale (on compte des Tintin , Natacha , Pierre Tombal adapté dans le wallon de la principauté), fête ses 30 ans en allant vers d’autres horizons. Et quel meilleur ambassadeur, après les Schtroumpfs, que le gaffeur (paresseux pour ce qu’il veut bien), de Franquin. " Gaston est employé aux Éditions Dupuis, il est de Marcinelle, même si son auteur a eu tendance à le balader quelque part entre Bruxelles et Charleroi, continue Yannik. Gaston est un gars de la ville, écolo dans l’âme avec sa mouette, sa tortue, son chat, son amour de la campagne. Il est nonchalant mais il n’aime pas l’injustice. "

La saveur du dessin est immuable. Le wallon ajoute son grain de sel, lui aussi graphique. ©Franquin chez Noir Dessin Production

La version namuroise de ce tome 11 ( Gaffes, bévues et boulettes devient Bratches, flotches èt bièstriyes ) débarque alors que la polémique enfle autour d’un potentiel nouvel album, à l’insu de l’ayant-droit Isabelle Franquin et des droits moraux de son papa, commandé par Dupuis à l’auteur de BD québécois Delaf .

Dans les règles du 9eArt

Tabarnak ou plutôt Rogntudju (expression inventée par Franquin, mais qui fleure un peu le wallon), ce Gaston " Libratche " n’est en rien concerné.

" Quelqu’un a débarqué il y a quelques jours en me disant vous n’avez pas le droit! Le projet était lancé bien avant l’annonce de la création de gags inédits. Réaliser une adaptation n’est pas très compliqué, mais un peu quand même. Il faut d’abord respecter les exigences de la maison propriétaires des droits qu’on achète, Dupuis, et des ayant-droits. Il s’agit de respecter l’idéologie de l’œuvre, pas de faire dire n’importe quoi à Gaston. Dans son cas, on nous a demandé de garder les phylactères aérés et aériens. Or, le wallon prend plus de mots que le français. On ne compte pas les lettres… mais presque! "

Le respect est de mise et il n’y avait donc, ici, pas de raison que Monsieur De Mesmaeker déchire les contrats. Mais, pour revenir sur la polémique qui a fait l’actualité, le buzz est réussi. Sur les réseaux, des Gaston refleurissent et sont (re)partagés. " C’est pour tout le monde. Pour les anciens albums et les nôtres aussi. Ce le sera encore plus si cet album sort effectivement en septembre ", avoue Yannik.

La suite? " C’est en négociation mais si ça se concrétise, nous adapterons du lourd. Bas de poitrine, enrobé, même. " Une version en wallon de Charleroi de Gaston est en chantier.

Disponible dans les librairies.Gaston Lagaffe, «Bratches, flotches èt bièstriyes»,Noir Dessin Production, 48p., 15€.