Cette "Maison des Géants" a été conçue et réalisée par les équipes de La Ligue des Familles. "Chez les petits enfants de 1à 5 ans, les accidents les plus fréquents se passent à la maison.C’est bien plus que les accidents de la route, souligne Vinciane Baudoin, coordinatrice de cette exposition spectaculaire, ludique et utile. On pense bien souvent que la maison, c’est le petit cocon où tout est sûr.C’est donc important de rappeler tous les dangers encourus aussi par les plus petits."

Parmi ces périls, on pointe les chutes, les brûlures et les intoxications.

Tout a triplé de volume

Et rien de tel qu’une mise en situation "grandeur nature" (tous les volumes sont triplés) pour prendre conscience de tous ces risques.

Regardez ainsi cette poêle laissée sur la taque, avec le manche tourné vers l’extérieur et donc à portée de main des plus petits. "Un quart de tour et le danger est écarté", signale cette spécialiste.Un coin de nappe qui dépasse, des médicaments laissés sur la tablette de nuit de la chambre des parents, un cendrier à portée de main… Les dangers prennent des formes très différentes. "Effacer tous les risques dans une maison, c’est impossible.Il est donc important, en plus de la prévention, d’expliquer aussi aux enfants ce qu’on peut faire ou pas.L’apprentissage est central."

L’expo est donc plutôt destinée aux jeunes parents qui apprennent le métier. "Mais on s’adresse aussi aux grands-parents.En une génération, il y a certaines précautions qu’ils ont peut-être oubliées, estime Vinciane Baudoin. Et puis les objets de la maison ont aussi changé.Aujourd’hui, il y a des risques aussi avec les robots tondeurs mais aussi les écrans plats.Si on ne le fixe pas bien, ça se renverse bien plus facilement que les bonnes vieilles grosses télés…" Point essentiel de cette expo-expérience: elle ne se veut pas horriblement anxiogène. "On agit en trois temps, détaille-t-on à la Ligue des Familles. On présente les risques possibles, on donne les conseils pour les éviter et on explique aussi ce qu’il faut idéalement faire quand l’accident se produit." Pour pouvoir continuer à dire "home sweet home".