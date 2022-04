Leurs 10es présidentielles à Namur

"On est arrivé en Belgique en ‘68.Pas en mai mais en octobre, précise Alain Dupéron, l’œil pétillant. J’étais venu pour le boulot, pour un dépannage de trois mois chez Solvay, à Jemeppe." Alain et son épouse Nadine ne sont jamais repartis… Mais ils n’ont pas coupé les ponts pour autant avec la France et leur village de Mehun-sur-Yevre. "D’ailleurs, on a toujours voté pour les présidentielles.Et encore plus cette année, insiste Nadine. Même si, pour arriver ici, avec le marathon, c’était un sacré parcours du combattant…"