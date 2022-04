Panne du téléphérique de Namur: quatre personnes ramenées en gare

On ne plaisante pas avec la sécurité sur le téléphérique de Namur. Au moindre souci technique, les nacelles s’arrêtent. C’est ce qui s’est produit vendredi, aux alentours de 10h45. "Je préférerais utiliser le terme de procédure technique de sécurité plutôt que de panne , commente Jean-Charles Dekeyser, responsable de site téléphérique de Namur. Dès qu’il y a un petit détail qui pose problème, les appareils se mettent en sécurité." Quatre personnes étaient à bord des nacelles en direction de la citadelle. "Nous avons d’abord tenté de trouver et résoudre le problème. Mais comme celui-ci n’a pas été identifié dans l’immédiat, nous avons lancé le moteur de secours et ramené quatre personnes en gare après vingt minutes."