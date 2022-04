Namur: Patricia Grandchamps quittera son poste d’échevine au 30 juin

En interne, c’est une demi-suprise. "Au lendemain des élections de 2018, au moment de désigner les échevins, elle avait indiqué qu’elle n’irait pas au bout des 6 ans" , explique un membre des Verts namurois. Restait à savoir quand la confirmation allait tomber. "On savait mais on ne connaissait pas l’échéance" , explique-t-on à bonne source.

Si la mi-mandature semblait être le moment le plus approprié pour faire un pas de côté, le contexte au sein du parti aurait amené l’échevine à retarder l’annonce publique de sa décision. "Le fait que Philippe Noël ait été sur le flanc à l’automne dernier a amené Patricia à le suppléer dans certaines fonctions. Cela a certainement eu une influence" , analyse un sympathisant.

En coulisse, on explique également que la promesse faite au lendemain des élections a un temps été remise en question dans les rangs d’Écolo. "Il y a, d’un côté, ceux qui auraient voulu qu’elle continue pendant encore un moment, voire qu’elle aille jusqu’au bout, et d’autres qui souhaitaient qu’elle tienne parole." Patricia Grandchamps aurait dès lors sollicité son président du parti, Jean-Marc Nollet, qui lui aurait conseillé de se conformer à ses engagements.

Qui prendra sa place au sein du Collège communal? Voilà désormais la question qui alimente les discussions chez les Verts. Tous auront l’occasion de faire entendre leur voix puisque la succession de Patricia Grandchamps sera soumise au vote des membres de la locale du parti, après un appel à candidatures express.

En politique dès l’an 2000

Le défi à relever sera de taille pour le nouveau venu ou, plus que probablement, la nouvelle venue, vu la forte représentation féminine au sein d’Écolo à Namur. Il s’agira de durer autant que l’échevine partante.

Patricia Grandchamps a fait son arrivée sur les listes à l’âge de 30 ans lors du scrutin de 2000, où elle a réalisé un score modeste de 476 voix de préférence. Six ans plus tard, elle double son capital voix et se retrouve échevine à la suite du renversement de majorité à dominante socialiste orchestré par le cdH, Écolo et une frange du MR. L’union est scellée, durablement. Réélue en 2012 et en 2018, Patricia Grandchamps a désormais la main sur l’enseignement communal et la participation citoyenne. Elle fut aussi en charge du tourisme et de la mobilité, entre autres. Ardente cycliste, c’est sous son impulsion que s’est développé le réseau de vélos partagés "Li bia vélo".

L’habitante de La Plante, en couple avec le député wallon Stéphane Hazée, gardera un pied en politique puisqu’elle siégera désormais comme conseillère communale.