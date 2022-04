Namur: 52 choeurs pour 90 concerts

À l’origine de ce week-end? Celle qui est devenue la Fédération chorale Wallonie-Bruxelles À Cœur Joie. Fondée en 1959 sous le nom d’À Cœur Joie Belgique, elle s’est donnée pour objectif " de promouvoir le développement et la pratique du chant choral" . Forte de quelque 210 chœurs répartis en Wallonie et à Bruxelles, elle compte parmi les membres un certain Chœur de Chambre de Namur.

Plutôt pop

En lançant Namur en chœurs en 2007, puis en 2014 et ensuite au rythme d’une biennale, l’ASBL entend "valoriser cette image de capitale culturelle et du chant choral", explique Thérèse Eloy, secrétaire générale de l’ASBL. Une visibilité enfin atteinte avec l’ouverture du Grand Manège qui abrite le CAV&MA, le Conservatoire Balthasar-Florence mais aussi les bureaux d’À Cœur Joie et la librairie musicale.

Sans oublier le Namur Concert Hall qui accueillera, le samedi 14 mai, le Chœur universitaire de Nancy et ses 70 choristes pour Lee temps du rêve . Ce spectacle, mêlant voix et danses, est programmé dans le cadre du 40eanniversaire de la Fédération internationale de Musique Chorale, fondée à… Namur, dans la foulée d’Europa Cantat. Ce Chœur a pour nature de connaître un joyeux turn-over de par son statut universitaire. Il n’en demeure pas moins une référence au niveau international.

Plutôt baroque

Le lendemain, c’est au tour du Petit Chœur d’Ath de se glisser dans la NEF (Centre culturel d’Harscamp) pour un autre anniversaire: celui du 350eanniversaire de la naissance de Schütz. Dirigé par Yves Wuyts, le Chœur s’attachera au répertoire baroque. Pour ce faire, il sera encadré de plusieurs musiciens.

Ces deux concerts sont payants, tout comme les ateliers et masterclasses programmés en matinée, les deux jours. Pour le reste, libre aux amateurs de chœurs et aux curieux de se balader au hasard des lieux dédiés à ce Namur en Chœurs. Entre 13h30 et 17h30 (16h le dimanche) 52 chorales donneront de la voix sur les scènes ouvertes, dont la Confluence.

Pour qui souhaiterait prendre un verre ou se restaurer tout en profitant des prestations, c’est du côté de la place d’Armes que cela se passe. Après deux ans de silence forcé, l’attente est grande.

www.kyrielle.be

Achat des tickets sur place à la NEF ou au Grand Manège. 081247060 (du mardi au vendredi de 12h30 à 15h30 ou www.namur.be