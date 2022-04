Namur : les nouveaux aphorismes d'Alain Dantinne

On livre quelques-unes de ces formes brèves, pour donner envie de découvrir les autres. "Dans les cercles de schozophrènes, les éducateurs ne travaillent qu’en demi-groupe." "La poésie n’est pas une occupation. C’est un verdict." "Que vous soyez maraudeur ou maraîcher, la tomate s’en fout." "Picasso ne travaillait que par période." Et notre favorite: "Schrödinger avait-il aussi un chien? Oui et non."

www.voix-dencre.net