Namur: The Voice a mis la finaliste Valentine sur orbite, malgré son vertige (vidéos)

Au bout du fil, mercredi, c’est une voix fatiguée mais heureuse qui nous répond. " L’année passée, j’avais déjà tenté ma chance, commence Valentine. Mais je m’étais loupée, sur Wrecking Ball de Miley Cyrus. " Pour casser la baraque, il fallait attendre le second tour. " J’ai appris tellement de chose ces dernières semaines. Il y eut des sacrifices, j’ai mis de côté mes études et mon activité de chef louvette, mais j’ai l’impression d’avoir gagné trois ans! Je n’ai finalement pas appris grand-chose sur ma voix. Par contre, humainement et scéniquement, c’est impressionnant. Je me suis dépassée. "

C’est ainsi que mardi, au propre comme au figuré, Valentine a incarné Envole-moi de Jean-Jacques Goldman. " Ce n’est pas ce que j’écoute habituellement mais ma coach, Typh Barrow, m’a fait cette proposition. C’est une chanson qui envoie. On la pense facile mais ce n’est pas vraiment le cas. Il faut en prendre possession. " Dans la scénographie aussi, malgré le vertige.

" Avec un titre pareil, il était évident que je devais m’envoler. Nous avons proposé plein d’idées. Toutes n’étaient pas réalisables mais au final nous avons retenu le monte-charge. À la première répétition, j’étais au bord de l’évanouissement. Puis, j’ai pu me balader partout, dans le public, couchée et portée à bout de bras par les danseurs, en restant bien droite. "

Valentine, peut-être timide au début, a vite montré qu’elle était capable de tout. Dans ses tenues aussi. " Ça aussi, ça donne de l’adrénaline. C’est un show en direct, entre les prestations, il faut vite aller se changer, enfiler une robe, mettre un baudrier. On porte des combinaisons à paillettes qu’on ne porterait jamais dans la réalité. Mais l’équipe est bienveillante. Si on n’aime pas, que c’est trop, on peut le dire. Ils réalisent nos envies folles. "

Et il a fallu en trouver. " Dès le tableau du premier live, nous avions tapé fort avec cette chorégraphie qui me faisait monter sur mon piano. Nous avions brûlé toutes les cartouches. " Comment surprendre? En creusant toutes les facettes que Valentine pouvait proposer. Avec plus de rythme mais en français, aussi, toujours plus. De la jeune Erza Muqoli à Cabrel (deux fois). " Je me suis rendu compte que le français me va mieux que l’anglais. Avant l’émission, je n’avais jamais réalisé qu’il était mon point fort. "

Le public, lui, a toujours plébiscité la Bomeloise. " C’est super-touchant. À chaque fois, je sortais de ma zone de confort et les gens répondaient présents. " Valentine a aussi pu rencontrer les invités stars. " J’ai pu partager un moment avec Charles (précédente gagnante du télé-crochet), mon idole. Avec Matthew Irons (de Puggy) , le feeling était très chouette. Slimane, aussi. "

La suite? Après un jour off, rouvrir ses cours d’infirmière. Tout en ayant dans un coin de la tête une proposition pour continuer cette jeune carrière pleine de promesses. " Je ne peux rien dire. ", conclut-elle, toujours avec le sourire. L’été prochain, lors du camp, les louvettes auront en tout cas une star en devenir pour animer leurs veillées.