La Maison des géants fait étape à Namur : les grands risques des tout-petits

Pour mieux s’en rendre compte, pourquoi ne pas changer de perspective? C’est ce que propose La Maison des géants, une initiative de la Ligue des familles et son homologue flamand du Gezinsbond. Celle-ci prendra ses quartiers dans la Nef de L’Espace culturel d’Harscamp au cours des prochaines semaines.

Dans cette maison des plus normales en apparence, à la différence près que tout y est trois fois plus grand, c’est une immersion dans la peau d’un enfant de deux ou trois ans qui est proposée aux adultes. "On n’a pas forcément conscience des risques, mais pour les enfants en bas âge, les accidents domestiques, sont deux à trois fois plus mortels que les accidents de la route" , explique Damien Kremer, attaché de presse de la Ligue des familles. Pour recenser tous les dangers potentiels, l’exposition a été pensée en collaboration avec diverses associations et des spécialistes tels que le centre anti-poison, les pompiers, l’ONE ou encore la Croix-Rouge.

Immersion

Si le sujet est sérieux, l’objectif de cette immersion n’est pas de faire peur, mais bien de sensibiliser tout en s’amusant. La Maison des géants est un lieu où le visiteur apprend à éviter les risques de manière ludique, en grimpant, en touchant et où l’expérience se prolonge grâce à la réalité virtuelle. "Il y a beaucoup de gestes auxquels on pense instinctivement , poursuit Damien Kremer. Et puis, il y a ceux dont on se rend compte en y étant directement confrontés. Une pastille de lave-vaisselle, par exemple, c’est attirant, c’est coloré, ça peut donner l’envie d’être pris en main, grignoté…" La bonne nouvelle, c’est que pour la majeure partie, les bons gestes à adopter ne coûtent rien. De nombreux conseils seront distillés aux visiteurs grâce à un audio-guide.

Destiné aux adultes

S’il peut sembler intéressant d’y emmener ses enfants, c’est bien aux adultes – parents, grands-parents, étudiants, professionnels de la petite enfance – et aux jeunes que s’adresse la Maison des géants. Un tel monde n’a pas de sens pour un plus petit. Tout au plus l’amuserait-il. Pour les enfants de 2 à 12 ans, la Ligue des familles organise, sur réservation, des garderies gratuites avec des baby-sitters formés les mercredis (dès 13h), samedis et dimanches. Ceux-ci proposeront aux plus jeunes des animations les sensibilisant aux dangers dans et autour de la maison.

À Namur, troisième ville wallonne après Liège et Mouscron à accueillir la Maison des géants, la Ville a tenu à soutenir ce projet qualifié "d’essentiel pour la prévention des accidents domestiques" , par l’échevine de la Petite enfance Patricia Grandchamps. 200 entrées seront offertes à des parents d’enfants de maternelles, "afin que le prix d’entrée ne soit pas un frein."

Infos: du 23/04 au 01/05, rue St-Nicolas 2B. Prix entre 5 et 10€. Réservation recommandée viamaisondesgeants.org