Durant la grossesse ou en dehors, les ceintures de Fanny contribuent au bien-être des femmes

Elle a eu le déclic en mettant au monde son deuxième enfant. "Ma sage-femme m’a fait découvrir le serrage de bassin (technique ancestrale qui vise à contenir le bassin et soulage notamment les ligaments mis à rude épreuve lors de la grossesse et l’accouchement, NDLR). Ça m’a fait tant de bien que j’ai voulu prolonger la technique et la faciliter, confie Fanny. Quand le papa reprend le boulot, il faut pouvoir faire plus de choses et bouger librement. Je voulais donc quelque chose de simple et de pratique à utiliser seule, le serrage étant traditionnellement réalisé à quatre mains. La ceinture est une première action concrète sur ce corps qui change tant, qui permet de retrouver une certaine autonomie."

En Occident, on parle peu des réalités du post-partum. Or, il nécessite de prendre soin de soi et de son bassin, une partie que l’on a tendance à négliger. "Il faut pouvoir le faire directement après l’accouchement, car les rendez-vous avec le/la gynécologue et autres spécialistes n’interviennent généralement pas avant six semaines, ajoute-t-elle Serrer son bassin permet tout d’abord à l’utérus de reprendre sa place en douceur. "

Révélation post burn-out

Fanny pose les bases de son projet début 2020. Pas évident de se lancer en plein confinement mais le Covid ne la freine pas, au contraire! Elle se forme à l’entreprenariat et se nourrit de riches et nombreuses rencontres (tant en distanciel qu’en présentiel).

"Je suis historienne de l’art à la base et j’ai travaillé dans la médiation culturelle durant huit ans. J’ai eu un burn-out et je me suis pas mal questionnée sur le sens de mon job, raconte-t-elle. J’ai eu une vraie révélation. Avant, je travaillais avec ma tête et maintenant, je travaille avec mes tripes!" Fanny est aujourd’hui indépendante complémentaire grâce au programme Tremplin indépendant du Forem et le deviendra à temps plein cet été. Elle a produit jusqu’à présent près de 200 ceintures.

Pour les concevoir, Fanny collabore notamment avec des acteurs locaux et une entreprise française. Elle met un point d’honneur à utiliser uniquement des textiles labellisés "GOTS" (Global Organic Textile Standard). "Consommer plus responsable et plus écologique est extrêmement important pour moi, d’autant plus que l’industrie textile est une des plus polluantes au monde, souligne-t-elle. Je souhaite que l’on travaille dans le respect de tous les travailleurs, depuis la personne qui plante la graine de coton jusqu’à moi.Avoir du coton produit par des enfants sous-payés à l’autre bout du monde, ça ne m’intéresse pas." Autodidacte et créative, Fanny coud elle-même ses ceintures et fait appel à une couturière indépendante quand c’est le rush.

Multifonctionnelle

Pour éviter que sa ceinture ne soit utilisée que sur une courte période puis remise au placard, Fanny a eu envie d’en multiplier les usages. Elle s’utilise non seulement pour soulager les ligaments et soutenir le ventre en fin de grossesse mais aussi lors de la période post-partum (quand la femme se relève pour la première fois après l’accouchement par exemple pendant le peau à peau) ou durant l’accouchement lui-même. Une bouillotte ou une poche de glace peuvent alors être glissées dans la poche intégrée à la ceinture qui sera placée sur la zone à soulager comme le bas du dos par exemple. Idem pour les femmes souffrant de crampes dues à l’endométriose ou aux règles douloureuses. "Ça permet d’emmener la bouillotte partout avec soi, sans que personne ne s’en rende compte, et de retrouver ainsi une certaine mobilité" , indique Fanny.

Jusqu’aux six mois du bébé, la ceinture peut être utilisée en mode "sling". Puis, lorsque l’enfant maîtrise la position assise, elle constitue une aide au portage. Ce qui contribue à mieux répartir le poids de l’enfant et à éviter un déhanchement causant des douleurs dorsales. Avant d’arriver à la ceinture de serrage idéale, Fanny a sorti plusieurs prototypes qui ont été validés par des professionnels comme sa sage-femme et sa kiné, qui lui ont d’ailleurs prodigué de précieux conseils. Fanny a aussi eu à cœur de créer des ceintures colorées à l’esthétique harmonieuse. "C’est important quand le corps change de se sentir belle. Ça peut être un chouette cadeau lors d’une baby-shower par exemple car on pense souvent au bébé mais pas toujours à la maman!"

