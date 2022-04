Namur, tirée à part dans l’objectif décalé et vivifiant de Vincent Cochain et Evangelos Tsouknakis (photos & vidéo)

Entre lieux communs, revisités, ou bien cachés, et 19 petits trésors privés (l’Hôtel Bequet, Vivaqua et ses "mines", etc.) auxquels le duo a eu accès sur autorisation des propriétaires, il y a, dans la Galerie du beffroi, 101 clichés ayant nécessité 60 mètres de rouleau de papier photo et près de 500 heures de travail. Dont une grosse partie consacrée au repérage. " Nous avons parcouru 500 km et 12 sections de Namur, de Saint-Servais à Loyers, de Gelbressée à Wépion, durant deux ans, et toutes les saisons , explique Vincent Cochain, passionné. La plupart des photos ont été réalisées pour l’exposition, puisque nous avions le partenariat de la Ville de Namur avant de nous lancer. "

L’humain là où on ne l’attend pas

La démarche, elle, est une initiative personnelle, dans laquelle Vincent a entraîné Evangelos Tsouknakis, " photographe de métier mais pas de profession ", amateur de photos graphiques. " Il y a plus d’idées dans deux têtes que dans une et plus de sous dans quatre poches! C’était infaisable , seul ", continue Vincent. Et s’il y a des no man’s land – en témoigne un panneau criblé de balles près des fours à chaux de Beez –, le tandem a voulu amener de la vie, de l’humain dans ces décors où l’on veille le plus souvent à ce qu’ils soient vidés avant d’être immortalisés.

" Des connaissances ont servi de modèles. Il y a Barbara, Mélissa, Céline et Colyne. Puis Pablo. Nous nous baladions avec une valise et différentes tenues. " Fidèle à son amour du ballet, Vincent convoque ainsi pas de danse, grand écart et autres portés enlevés sur l’Enjambée, par exemple. Evangelos s’en est aussi donné à cœur joie.

Du côté du château de Marche-les-Dames, arrière-plan d’exception, les deux amis ont voulu le contraste de la douceur et de la force, avec un couple éphémère: une danseuse étoile aux côtés de Bram, le para-commando. " L’élément humain, tout petit parfois, change la vision des choses et vient chercher le regard. " Comme cet angle, sur le vieil escalier menant à la citadelle et qui n’est a priori pas un immanquable pour les habituels chasseurs d’images.

Au fil des cimaises, le grand Namur se dévoile donc par ses maisons de maître ou d’ouvriers, ses cimetières, ses églises, ses nombreux chateaux. Ce reste de mur bien enterré dans le bois près de la Marlagne, et dont Evangelos a habilement isolé les couleurs pour le rendre intemporel, aussi.

Angle privilégié

" Pour cette photo de Sainte-Marie Jambes, entre ciel et forêt semblant à perte de vue, nous avons eu l’autorisation de monter sur le toit d’un immeuble." Vision inédite.

"Puis, il y a ces photos qu’on ne fera plus, qui immortalisent des travaux ou l’Enjambée quand elle était encore à quai avant sa rotation définitive au-dessus de la Meuse. Nous avons laissé tomber ce qui était trop connu. "

Ce n’est assurément pas le cas du tout petit parc des sources, mini-jungle wépionnaise dans laquelle une fée a pris la pose. " Nous avons repéré cet endroit en avril, nous imaginions des photos jouant avec les reflets dans l’eau. Quand nous sommes revenus en juin pour le shooting, les saisons avaient joué leur rôle. C’était tellement luxuriant que nous n’avons pas reconnu l’endroit. " La vase rendait alors impossible l’effet miroir. Mais l’équipe a tiré son plan et en a sorti des œuvres que ne renierait pas la popstar Katy Perry.

" Certains visiteurs pensent que les photos du cadre et du modèle ont été réalisées à part puis assemblées. Il n’en est rien, tout a été réalisé en même temps, sur le vif. Nous n’avons retravaillé numériquement que les couleurs. " C’est fou comme ces territoires qu’on croit connaître sur le bout des doigts se révèlent plein de riches surprises.

Exposition accessible à la Galerie du Beffroi, jusqu’au 1er mai. Du ma au sa, de 11h à 18h et les di et jours fériés de 12h à 18h. Les artistes sont présents en alternance tous les jours, sauf le 17/04 et le 21/04. Les photos sont disponibles à l’achat.