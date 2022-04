Namur-Moustier | «Le petit prodige» en séance gratuite, le 23 avril: qui va piano va droit au but, chez Diskeuve

À lire aussi | 100 ans, 100 mètres : "Tonton Maurice" aime faire court

D’autant plus qu’il a pu compter sur la participation de la Ville de Namur et de la RTBF. " Alors que je terminais Tonton Maurice, la chaîne publique a lancé un appel à projets de comédie. "

Superproduction

©Benzine

L’occasion de ressortir des cartons cette histoire de type mal embouché dans le monde du foot et la croiser avec une intrigue pianistique. Félix Lambilote (Thomas Lacroix, l’influenceur-humoriste pour sa 1reexpérience dans un rôle important au cinéma) prépare son concours de piano, sans grand succès. Il ne sera guère aidé par ses cousins foireux, agents d’un joueur "de prestige", le Géorgien Kinkladze, qui n’arrive pas… et dont Félix est le sosie. Le voilà donc obligé de faire semblant qu’il ne parle pas un mot de français – ce qui vaut une scène clin d’œil à Belmondo et Anconina dans Itinéraire d’un enfant gâté – et de taquiner le cuir comme s’il était ballon d’or. Pas gagné. " En vrai, alors que je lui demandais un tir croqué sur la barre latérale, il parvenait toujours à marquer. Il fallait qu’il soit naïf dans ses gestes. "

©-

La fusion de ces deux mondes a séduit la RTBF qui a donné le feu vert pour cette coproduction. Une superproduction, quasiment. " Ce n’est pas le générique de Star Wars, mais presque. Si je m’y suis essayé par le passé, je ne suis pas friand des films qui se passent avec trois acteurs dans la même pièce. Ça sent le renfermé. J’aime quand l’histoire bouge, que ces 20 minutes donnent l’occasion de rencontrer plein de visages et de situations. Ici, il y a 12 décors, 20 rôles ayant chacun leur couleur. Sur 6 jours de tournage, 4 nécessitaient des figurants. "

Outre les gueules fidèles du cinéma de Diskeuve, on croise des hôtesses de l’air et des voyageurs dans le hall du Pavillon de Milan maquillé en aéroport. " Un vrai aéroport? En temps normal, c’est dur, alors avec le Covid... "

©Benzine

Il y a aussi des footballeurs professionnels sur la pelouse de l’UR Namur. " Sans le savoir, j’ai peut-être immortalisé l’infrastructure du club pour la dernière fois avant sa destruction en vue d’y faire un parking. J’ai tout filmé, des vestiaires à la salle d’équipement, du stade à la tribune presse. Les scènes de sport, c’est technique. Heureusement, j’ai pu compter sur une steady cam. Avec son harnachement, on peut courir avec, elle reste stable. Ce qui permet aux footballeurs de jouer leur match naturellement. "

Puis, il y a cette foule monstre, coupée au montage. " À Malonne, j’avais réuni 40 personnes qui devaient entrer dans un bâtiment que je désignais comme l’institut où mon héros passe son examen de piano. L’intérieur, lui, était filmé au… Delta, très cinégénique. Magie du cinéma. Mais je n’ai pas gardé la scène d’extérieur. La présence du jury était forte et avoir une salle pleine à craquer ne rendait pas le concours plus trouillant. "

S’il a des idées en stock (pour un court comme un long-métrage), celui qui est aussi notre collègue ne tournera pas de film cette année. Mais les projets ne manquent pas, du côté des planches. " Je suis en train d’écrire des sketches pour le nouveau spectacle d’André Lamy, Lamytateur. "

Avec Vincent Pagé (le facteur de Flawinne devenu humoriste à succès), nous travaillons sur le prochain spectacle, Trop Pagé . Nous nous moquerons de la façon dont la société perçoit les personnes âgées. " Elles devraient toutes avoir des cheveux blancs, faire leur promenade le dimanche après-midi, ne plus avoir de relations sexuelles et j’en passe. " Il y a de quoi s’amuser et retourner les clichés.

Puis, c’est un événement, Richard Gotainer sera à La Nef, le 29 juin prochain à 20h, avec le spectacle Gotainer ramène sa phrase . " C’est une primeur et une exclusivité. Gotainer passera à Namur, pour un tour de chauffe, avant de faire sa rentrée à Paris. Ce sera de la déconnade verbale. Il ne chantera pas mais dira ses textes en musique. "

©-

Organisateur sporadique de spectacles, Xavier avait glissé dans un mail, il y a 4 ans, une proposition de concert acoustique. " Je n’avais jamais eu de réponse. Jusqu’à ce jour où j’ai reçu des nouvelles positives: “Je retombe sur votre mail…” " L’affaire fut vite entendue.

Infos et tickets pour Richard Gotainer: shop.utick.be

Avant-première Le petit prodige. Rue de la Fabrique 4c. Entrée gratuite mais réservation obligatoire à benzine@tvcablenet.be.