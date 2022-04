Namur : les géants en beauté pour la Journée du folklore

Parmi celles-ci, le marché artisanal prendra ses quartiers dès 10h et jusqu’en soirée. Confréries et artisans seront à l’œuvre. S’y ajoutera en parallèle un village historique, animé par plusieurs groupes présentant les coutumes et traditions des différentes époques de l’histoire de notre ville et de notre région. Des associations de reconstitution historique telles que la Compagnie Franche, la Compagnie de la Malemort, la Compagnie du Furet et le Bataillon des Canaris seront présents tout au long de la journée. Des activités civiles et militaires allant du XIIIe au XVIIIe siècle seront proposées au public, de même que des ateliers de jeux d’époque, des démonstrations de nettoyage d’armes ou du travail du cuir.

Dès 14h, un cortège composé de nombreux groupes folkloriques et historiques circulera dans les rues de la capitale wallonne avant de se terminer par un rondeau haut en couleur sur la place de l’Ange.

Un bal folk, gratuit et ouvert à tous, sera également organisé l’après-midi sur la place d’Armes avec les groupes Accordance & AMano, sans oublier la deuxième édition du "Concoûrs do pus grand mougneû d’djote di Nameur". À18h, aura lieu un "bœuf musical" animé par les musiciens de Folknam Musique Trad (composé de douze groupes de musiciens).

Petits et grands géants refaits

Cette 24e édition sera l’occasion de présenter au public les géants restaurés. "Goliath et sa dame ont trois enfants (deux filles et un garçon), des géants de plus petite taille. Mais à la suite de mauvaises conditions de stockage, deux de ceux-ci ont vu leur structure en osier se dégrader fortement, indiquent les organisateurs. Un premier enfant avait déjà été restauré, un autre l’a été dernièrement. Restera à envisager la renaissance du troisième. D’autre part, les grands géants Goliath et son épouse ont également été remis à neuf." De nouvelles têtes, identiques aux têtes historiques réalisées en papier mâché il y a plus de 100 ans mais plus résistantes aux intempéries ont été fabriquées par un artisan spécialisé. Leurs bras et leurs mains ont aussi été restaurés. Tous les géants namurois seront dorénavant portés, comme le veut la tradition.

La cérémonie d’ouverture qui se déroulera vers 11h30 sur la place d’Armes sera le moment de la présentation officielle, de la renaissance et du baptême du petit géant. Elle sera agrémentée d’un concert des quarante Molons.Plusieurs autres géants de la région seront aussi présents et défileront lors du cortège. Ils seront escortés comme de coutume par les chevaux Godin.

www.folknam.be.