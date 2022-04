22 ans plus tard, Oleye est champion de Belgique en P4B liégeoise. Le secret de cette réussite est plutôt… divine. En effet, durant les cinq dernières rencontres de championnat, Victor Jaymaert, le sympathique président du club retournait chez lui prier la Vierge, et ça a marché encore une fois puisqu’Oleye s’est imposé 0-4 à Limont.

2. Plutôt gêné

En première provinciale, Malonne a partagé l’enjeu face à Fernelmont. Dominés de la tête et des épaules par les locaux, les Fernelmontois ont égalisé en fin de match ce qui a provoqué une phrase remplie d’honnêteté de la part de Benjamin Joine, coach visiteur: " On est gêné d’avoir pris un point. "

3. Le Totti de Messancy

La Roma avait Totti, Messancy a Omar Berkane. À 47 ans, le capitaine de l’équipe vient de fêter le titre et la promotion de son équipe en première provinciale après une victoire 4-3 face à Nothomb.Une consécration pour le joueur, qui est au club depuis plus de vingt ans.

4. Lefort ont fait fort

En première provinciale luxembourgeoise, Florenville recevait Libramont et donc, Romain et Thomas Lefort. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux frères se sont montrés costauds puisque le premier cité a marqué le but de l’égalisation tandis que son autre frère a inscrit un triplé et un assist.La famille devait être contente.

5. Quatorzième jaune de la saison

En Division 3 ACFF, lors de la rencontre entre Mormont et Marloye, remporté facilement par ces derniers, le milieu de terrain Antoine Lecerf a pris son quatorzième bristol de la saison. On ne doit pas être très loin du record toute série confondue.

6. Au goal à 54 piges

En P3 liégeoise, Fléron s’est imposé à Elsaute sur le score de 1-3. Normal? Oui… mais non.Le portier visiteur, Jo Labarde, avait tout de même 54 ans et a été crédité d’un bon match. Pour la comparaison, son homologue elsautois n’avait qu’un tiers de son âge.

7. Oh la boulette

Chastre a cru se sauver en D1 contre Tienen.Toujours menée au score, les dames de Cédric Depère pensaient avoir fait le plus dur en égalisant à la 94eminute par l’intermédiaire d’Eloy.Sauf que sur la remise en jeu, Tienen a tenté le lob des cinquante mètres… et ça a payé.Cette défaite improbable provoque donc une quasi-certitude de chute de division.Dur...

8. Le gardien au secours

Villers peut se mordre les doigts de cette rencontre à Braine B. Alors que les Villersois menaient 0-2 à la 92e, ils se sont finalement fait rejoindre par les locaux à la 102eminute de jeu sur un but du gardien Brainois, Berghmans.C’est ce qu’on appelle désormais communément une remontada.